Створили щеплення проти прищів

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Вакцина проти акне
Вакцина проти акне / pixabay.com

Американські вчені приступили до випробувань вакцини проти акне. Дослідникам вдалося домогтися перших позитивних результатів.

Тестування антитіл на мишах показало, що вони здатні впливати на токсини бактерій акне (так званий CAMP-фактор), зменшуючи запалення, пише EurekAlert.

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За словами вчених, ліки, які лікарі широко використовують для лікування акне, часто бувають "неефективними й стають причиною складних побічних ефектів – від сухості й подразнення до депресії, суїцидальних думок і дефектів плоду при вагітності", тому нині пацієнти потребують нових безпечних і ефективних методів лікування. 

 
Акне – що це?
Це медичний термін для прищів. Прищі виникають, коли пори на шкірі забиваються мертвими клітинами і шкірним салом.


Коли виникає акне не можна часто вмиватися
Коли виникає акне не можна часто вмиватися

Зараз вони мають намір перейти до подальших випробувань, які можуть згодом призвести до розробки ефективної для людей вакцини.

"Якщо великі клінічні випробування пройдуть успішно, наше дослідження зможе допомогти мільйонам людей, які страждають від вугрової хвороби", – розповів один з провідних дослідників Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Чан-Мін Хуанг.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Вакцина
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