Створили штучні нервові клітини, їх застосують до людей

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Штучні нейрони / sancristobalnoticias.com.ar

Винайшли штучні нервові клітини, які з цілковитою точністю імітують рухи справжніх нервових клітин. Відкриття вчених планують застосовувати в лікуванні людей.

Вчені з Університету Бата (Англія), про яких пише ВВС, створили штучні нервові клітини, які планують використовувати для лікування людей.

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Крихітні чіпи поводять себе як справжні нервові клітини.

Як створювали чіпи

Для створення штучних клітин науковці використовували знання з математики, обчислення та дизайну чіпів, аби точно відтворити передачу нервовими клітинами імпульсів зі всього тіла до мозку.

Нам вдалося перенести електричні властивості клітин мозку на синтетичні схеми, виготовлені з кремнію, – зазначили вчені.

Вони відтворили два типи нейронів: нервові клітини з гіпокампа – частини мозку, які відповідають за пам'ять та клітини, які беруть участь у контролі дихання.

Дослідники зацікавлені у відтворенні нервових клітин через ймовірний потенціал для лікування захворювань, при яких нейрони дегенерують та відмирають.

Вчені також вважають, що в майбутньому штучні нервові клітини можна буде використовувати для лікування хвороби Альцгеймера чи серцевої недостатності.

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Теги: Здоров'я Медицина
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