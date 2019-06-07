Створили штучний людський мозок

Науковці з Гарвардського університету та Центру психічних досліджень Інституту Стенлі зуміли виростити органоїд (зменшену копію) людського мозку.

Клітини у вирощеному органоїді розміщуються в тому ж порядку, що й у звичайному людському органі. Це відкриває можливості для тестування, дослідження та лікування численних хвороб, пише Science Daily.

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Зменшена копія може змінити спосіб дослідження нейропсихіатричних захворювань і перевірити ефективність ліків. Раніше психічні відхилення та їхнє лікування вивчали на тваринах. Однак це неефективно, адже людський мозок дуже відрізняється від мозку інших видів.

"Ми всі використовуємо наш мозок по-різному. Але в кожного з нас є одна і та ж колекція типів клітин і основних зв’язків. Тому в основній будові та структурі мозок однаковий у всіх людей. Є лише найменші відмінності у типах клітин і структур мозку", – розповіла авторка досліджень, професорка Паола Арлотта.

Органоїди мозку можуть бути використані як життєздатні експериментальні системи для безпосереднього вивчення захворювань у пацієнтів та для порівняння ефекту лікарських засобів на тканини мозку людини.

Наразі команда під керівництвом Арлотти досліджує з використанням органоїдів розвиток та лікування аутизму.

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