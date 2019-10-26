Створили швидкий тест для виявлення супербактерій

Вчені розробили новий тест, який дозволяє лікарям з'ясувати, чи хворіє людина інфекціями резистентними до антибіотиків. Для цього доведеться зачекати всього 45 хвилин.

Нині для визначення резистентності тієї чи іншої інфекції потрібні тривалі лабораторні дослідження, які іноді займають до двох днів.

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Для чого це потрібно?

Якщо пацієнт зіткнувся з якоюсь серйозною хворобою, то зволікання з початком лікування або неправильний вибір ліків можуть мати погані наслідки.

Ось чому медицині так гостро необхідний новий швидший тест, що дозволяє визначати супербактерії. Цей метод був розроблений вченими з шотландського University of Strathclyde, які досліджували бактерії staphylococcus aureus і MRSA.



Вчені створили швидкий тест на супербактерії

Як працює тест?

MRSA або метицилін-стійкий золотавий стафілокок – це різновид staphylococcus aureus. Однак він має резистентність до декількох препаратів, включаючи антибіотики метицилін і пеніцилін, що істотно ускладнює лікування. Лікарі дуже сподіваються, що цей тест допоможе вибирати правильне лікування швидше, визначаючи рівень резистентності тієї чи іншої інфекції.

Новий тест містить сенсор, який є чимось на зразок мініатюрної чашки Петрі, обробленої антибіотиком. З його допомогою можна з'ясувати, чи будуть рости бактерії при впливі цих ліків. Причому отримати відповідь на це питання можливо за 45 хвилин, після чого лікарям стане зрозуміло, чи піддається інфекція впливу цих ліків, або у неї є резистентність, і терапію потрібно змінити.

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