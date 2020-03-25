Дослідники із Сінгапуру, стверджують, що створили найшвидший у світі тест на коронавірус SARS-CoV-2. Він дає точний результат за 5-10 хвилин.

Сінгапурське видання The Straits Times повідомило, що учені планують передати тест на затвердження через місяць.

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Чим унікальний тест

Новий тест є не експрес-тестом, тобто таким, що виявляє антитіла до коронавірусу, які в організмі формуються приблизно на п'ятий-шостий день, а ПЛР-тестом, а значить може виявити SARS-CoV-2 навіть у людини без симптомів.

Ми провели попередні клінічні підтвердження в лікарні KK Women’s and Children’s Hospital на реальних аналізах пацієнтів і виявили, що тест дає дуже точний результат,

– зазначили науковці.

Це дозволить медикам проводити масове тестування на коронавірус, яке так потрібне для того, що встановити реальні масштаби епідемії.

Відомо, що ВООЗ рекомендує масове тестування для усіх країн. За даними Організації, лише так можна виявити реальні масштаби пандемії коронавірусу й розробити дієвіші заходи з її стримування.

Наразі усі країни застосовують два підходи тестування на Covid-19: експрес-тести й ПЛР-дослідження. Вважають, що золотим стандартом виявлення коронавірусу є полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР або PCR) – експериментальний метод молекулярної біології, спосіб значного збільшення малих концентрацій бажаних фрагментів ДНК в біологічному матеріалі.



Які є тести на виявлення коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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