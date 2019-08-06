Створили універсальну секс-іграшку: фото та відео

Компанія "Wild Flower" розробила гендерно-нейтральну секс-іграшку, яка підійде всім – незалежно від статі, орієнтації та сексуальної ідентичності.

Девайс Enby названо на честь абревіатури НБ, що означає небінарну сексуальну орієнтацію.

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Завдяки своїй формі підходить для усіх типів тіл, його можна згортати, розташовувати між тілами, затягувати в джгут, класти на особливо чутливі ділянки шкіри.

Небінарна сексуальна орієнтація – що це? Орієнтація, що не поділяє особистість на жінок чи чоловіків. Небінарні люди не хочуть визначати свою стать та гендерну роль.

Іграшка за формою нагадує сідло велосипеда, її виготовлено з гнучкого силікону, можна вибрати чорний чи фіолетовий колір. Іграшка має п'ять видів вібрації та три рівні швидкості.



Універсальна секс-іграшка Enby

За словами творців секс-іграшки, вони намагалися створити річ, яка підійшла б усім і могла стати провідником крізь різні трансформації: тіла, партнера і бажань.

Купити Enby можна на офіційному сайті за $75.

Універсальна секс-іграшка. Дивитись відео.

Секс-іграшка є продовженням проекту Емми і Ніка Боджан, які заснували онлайн-магазин для дорослих. Асортимент магазину представлено за частинами тіла та за типом гри, а не за гендером. Також власники магазину зазначають, що їм важко популяризувати свою продукцію, адже у суспільстві досі існує безліч стереотипів та заборон.

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