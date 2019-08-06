Створили універсальну секс-іграшку: фото та відео
Компанія "Wild Flower" розробила гендерно-нейтральну секс-іграшку, яка підійде всім – незалежно від статі, орієнтації та сексуальної ідентичності.
Девайс Enby названо на честь абревіатури НБ, що означає небінарну сексуальну орієнтацію.
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Завдяки своїй формі підходить для усіх типів тіл, його можна згортати, розташовувати між тілами, затягувати в джгут, класти на особливо чутливі ділянки шкіри.
Іграшка за формою нагадує сідло велосипеда, її виготовлено з гнучкого силікону, можна вибрати чорний чи фіолетовий колір. Іграшка має п'ять видів вібрації та три рівні швидкості.
Універсальна секс-іграшка Enby
За словами творців секс-іграшки, вони намагалися створити річ, яка підійшла б усім і могла стати провідником крізь різні трансформації: тіла, партнера і бажань.
Купити Enby можна на офіційному сайті за $75.
Універсальна секс-іграшка. Дивитись відео.
Секс-іграшка є продовженням проекту Емми і Ніка Боджан, які заснували онлайн-магазин для дорослих. Асортимент магазину представлено за частинами тіла та за типом гри, а не за гендером. Також власники магазину зазначають, що їм важко популяризувати свою продукцію, адже у суспільстві досі існує безліч стереотипів та заборон.
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