24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Створили вакцину, яка може захистити людину від хімічної зброї

53 Читать новость на русском
Захист від хімічної зброї / timeline.com

Попри заборону, хімічна зброя нині досі періодично з'являється у міжнародних конфліктах. У випадку ураження хімічною зброєю, необхідно одразу вводити антидот, який нейтралізує дію токсину. Втім американські вчені вирішили створити щеплення, яке вироблятиме ліки безпосередньо в організмі людини.

Біологи змінили ДНК мишей, додавши один ген, який надав гризунам повний захист від фосфорорганічних нервово-паралітичних отруйних речовин, таких як зарин, агент VX та "Новачок", пише Science Translational Medicine.

До теми: Знайшли метод, який може виправити 89% генних мутацій

Найновішою і найсильнішою хімічною зброєю вважається "Новачок", за допомогою якого у 2018 році отруїли колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

Внаслідок дії токсинів фосфорорганічних сполук у людини виникають спазми та паралічі, а якщо не вжити ніяких заходів – смерть внаслідок зупинки дихання. Антидот існує, втім його необхідно прийняти якомога швидше і він не може виправити ті порушення нервової системи, які вже нанесені.

Американські вчені внесли ген ферменту Параоксоназа 1 (Paraoxonase 1, PON1) в клітини печінки піддослідних мишей. Через деякий час у крові гризунів з'явилася висока кількість покращеного рекомбінантного PON1-IF11.

Впродовж 1,5 місяця кожна миша пережила дев'ять ін'єкцій смертельних доз органофосфатів, враховуючи зарин і табун, втім аж ніяк не відчули дію отрути. Ба більше, рівень "оновленого" білка у лабораторних мишей стабільний вже щонайменше 5 місяців, тобто весь цей час вони не чутливі до фосфорорганічних речовин. 

Й хоч дану вакцину людство зможе використовувати ще не скоро, автори зазначають, що вона знадобиться не лише під час військових дій. З отруєнням такого типу часто стикаються звичайні фермери, адже ці сполуки іноді застосовуються в інсектицидах. Хоч вони не такі потужні, як у бойовій хімічній зброї, втім з віком накопичуються в організмі людини та викликають серйозне отруєння. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Укрзалізницю віддадуть на 10 років в управління Deutsche Bahn: компанія це спростувала
сьогодні
18802
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя ДНК
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 2524
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 1814
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 1798
17 січня 21:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
19614
15 січня 19:30 Аерофобія: як побороти страх перельотів після гучної авіакатастрофи
Олександр Бевза 1366
Новини
Більше новин
Залиште відгук