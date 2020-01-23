Створили вакцину, яка може захистити людину від хімічної зброї

Попри заборону, хімічна зброя нині досі періодично з'являється у міжнародних конфліктах. У випадку ураження хімічною зброєю, необхідно одразу вводити антидот, який нейтралізує дію токсину. Втім американські вчені вирішили створити щеплення, яке вироблятиме ліки безпосередньо в організмі людини.

Біологи змінили ДНК мишей, додавши один ген, який надав гризунам повний захист від фосфорорганічних нервово-паралітичних отруйних речовин, таких як зарин, агент VX та "Новачок", пише Science Translational Medicine.

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Найновішою і найсильнішою хімічною зброєю вважається "Новачок", за допомогою якого у 2018 році отруїли колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

Внаслідок дії токсинів фосфорорганічних сполук у людини виникають спазми та паралічі, а якщо не вжити ніяких заходів – смерть внаслідок зупинки дихання. Антидот існує, втім його необхідно прийняти якомога швидше і він не може виправити ті порушення нервової системи, які вже нанесені.

Американські вчені внесли ген ферменту Параоксоназа 1 (Paraoxonase 1, PON1) в клітини печінки піддослідних мишей. Через деякий час у крові гризунів з'явилася висока кількість покращеного рекомбінантного PON1-IF11.

Впродовж 1,5 місяця кожна миша пережила дев'ять ін'єкцій смертельних доз органофосфатів, враховуючи зарин і табун, втім аж ніяк не відчули дію отрути. Ба більше, рівень "оновленого" білка у лабораторних мишей стабільний вже щонайменше 5 місяців, тобто весь цей час вони не чутливі до фосфорорганічних речовин.

Й хоч дану вакцину людство зможе використовувати ще не скоро, автори зазначають, що вона знадобиться не лише під час військових дій. З отруєнням такого типу часто стикаються звичайні фермери, адже ці сполуки іноді застосовуються в інсектицидах. Хоч вони не такі потужні, як у бойовій хімічній зброї, втім з віком накопичуються в організмі людини та викликають серйозне отруєння.

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