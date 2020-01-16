Створили вакцину, яка повністю виліковує лейкоз

Нова вакцина в комбінації з хіміотерапією може знищити ракові клітини гострого мієлоїдного лейкозу. Лікування допоможе вирішити головну проблему цього типу раку крові – високу ймовірність рецидиву.

Навіть успішне лікування гострого мієлоїдного лейкозу (ГМЛ) в половині випадків призводить до рецидиву. Американські дослідники з Гарвардського університету розробили вакцину, дія якої може повністю знищити клітини ГМЛ в організмі людини.

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Вакцина являє собою кріогелевий каркас з поліетиленгліколю і альгінату, всередині якого знаходяться молекули GM-CSF і CpG-ODN. Вони активують дендритні клітини, які разом з Т-клітинами знищують клітини раку.

Гризунів з лейкозом вчені вакцинували експерементальною вакциною і хворобу було поборено, в той час як контрольна група мишей померла впродовж 60 днів.

Через 100 днів гризунам ввели другу дозу вакцини і обстежили на ознаки розвитку раку. Їх не виявилося.

На цій підставі вчені зробили висновок про те, що вакцина захищає від рецидиву гострого мієлоїдного лейкозу.

Вакцина підтвердила свою ефективність/Фото:Pixabay

Щоб підтвердити ефективність, вчені забрали кістковий мозок у вилікуваних гризунів і пересадили його здоровим особинам. Після трансплантації "вакцинованого" кісткового мозку їм також ввели клітини гострого мієлоїдного лейкозу, проте всі миші вижили.

Ми побачили, що імунний захист передався мишам і стійкість до лейкозу підтвердилась,

– прокоментували автори.

Хімієтерапія посилює дію вакцини/Фото:Unsplash

Потім команда протестувала вакцину разом з хіміотерапією, яку зазвичай отримують пацієнти з лейкозом. Така комбінація в шість разів посилила імунну відповідь.

Аналогічна пересадка кісткового мозку здоровим мишам також не дала ознак розвитку раку.

Тепер команда працює над вдосконаленням вакцини, зокрема над можливстю персоналізованої терапії.