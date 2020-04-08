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Створюють тест, який покаже важкість перебігу коронавірусу

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Нові тести на коронавірус / Unsplash

Відомо, що до 50% її жертв взагалі не стикаються з симптомами. Тому австралійські вчені працюють над першим у світі тестом, який здатен передбачити серйозність розвитку коронавірусної інфекції у людини.

Цим займаються дослідники з Університету Монаша, вони адаптували технології, які використовуються для тестування грипу й алергій, передає ABC.

Також на тему: Тести на антитіла до коронавірусу: нове масштабне дослідження від ВООЗ

Технологія допоможе тестувати імунітет до коронавірусу у людей, які не хворіють самі, але можуть заразити інших. Крім того, можна буде виявити тих, у кого є ризик розвитку важкої форми COVID-19.

Тест стежить за відмінностями в крові у пацієнтів з помірною та важкою формою інфекції. Таким чином можна передбачити, які дії необхідно зробити на ранньому етапі COVID-19, щоб через кілька днів людина не була на апараті штучної вентиляції легенів.

На початку квітня зразки клітин вже почали перевіряти в Мельбурні. Їх беруть у пацієнтів, які інфікувалися і вилікувалися від коронавірусу в Австралії, Італії, Китаї та Нью-Йорку. Метою експериментів є спостереження за імунітетом, що виробляються людиною у відповідь на коронавірус. Він дає можливість визначити, наскільки міцною є імунна реакція, і яка вірогідність розвитку важких симптомів.

Дослідники спостерігатимуть за В-лімфоцитами пам'яті – клітинами імунної системи, що виробляють антитіла для боротьби з вірусами. 

Як відрізняються тести на коронавірус
Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Профілактика захворювань Новини Здоров'я Лікування
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