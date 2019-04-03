Сучасні люди в 3 рази менше займаються сексом

За останні 10 років у міленіалів (люди, які народилися з 1981 по 1999 рік), стало менше сексу майже в три рази.

Кількість дорослих людей до 30 років, у яких немає статевого життя, в 2018 році досягло рекордного рівня, йдеться в результатах опитування GSS Data Explorer.

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Покоління незайманих

23% людей від 18 до 30 років повідомили, що у них жодного разу не було сексу в минулому році. 28% з них – чоловіки. Жінки-міленіали відчувають себе трохи краще – лише 18% заявили, що ні з ким не спали в 2018. 10 років тому таких було всього 8%.

Аналітики з'ясували, що в суспільстві стало набагато більше незайманих чоловіків, яким ще немає 30 років – 27% заявили, що у них ніколи не було сексуальних партнерів.



Кількість чоловіків, які ніколи не займалися сексом

Чому люди менше займаються сексом?

Вчені впевнені, що це наслідок розвитку технологій і способу життя, який вважають за краще вести більшість міленіалів. Люди стали набагато більше часу проводити вдома, навіть працювати. В таких умовах складно знайти партнера.

Також вечорами у людей з'явилося набагато більше справ, ніж було 10 і 20 років тому. Соціальні мережі, відеоігри, серіали, – все це відволікає від статевого життя.

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