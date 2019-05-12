Судинна сіточка: чому виникає та що робити

Судинна сіточка або ж купероз – це судинне захворювання шкіри. Його пов'язують зі зниженням еластичності судин, що призводить до розриву дрібних капілярів.

Захворювання поширюється на всіх ділянках шкірного покриву. Але найбільш популярною і проблемною областю є обличчя.

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Косметолог Ксенія Ведищева назвала основні причини розвитку судинної сіточки:

спадковість,

перепади артеріального тиску

гіпертонія та інші серцево-судинні захворювання,

хвороби ендокринної системи,

прийом гормонів

стреси.

деякі захворювання травної системи,

брак кремнію в організмі,

зараження шкірним кліщем,

початкова стадія хвороби розацеа,

шкідливі звички (куріння і/або зловживання алкоголем).

Червона сіточка посилюється при припливі крові до шкіри: в спеку і холод; через гостру, гарячу їжу і пиття; вживання маринадів, алкоголю. Купероз посилюється після відвідування лазні та активної засмаги.

Частий, агресивний догляд за шкірою (щоденні пілінги, скраби, розпарювання, спиртові лосьйони, сильні фруктові кислоти) послаблює захист шкіри й призводить до куперозу.

Чому виникає купероз

Як видалити сітку

Видалити сітку можна за допомогою лазерних, фото-, мікрострумових процедур.

Дрібні капіляри буквально згуртовуються. Здорові судини лазер не впливає. У деяких сіточка проходить протягом тижня після проведення процедур. Можливе невелике почервоніння і набряклість.

Неглибокі судинні сіточки без розгалужень можна прибрати за одну процедуру, але все індивідуально. Апаратна терапія при цьому зміцнює колаген в шкірі, покращує колір обличчя.

Косметолог радить видаляти сіточку взимку через невисоку активність сонця.

Купероз — початкова стадія захворювання розацеа. Лазер не лікує, а лише прибирає косметичні дефекти.

Розацеа — що це? Це хронічне захворювання шкіри обличчя, яке проявляється стійким почервонінням, з періодичними загостреннями, які супроводжуються характерним висипом.

Обов'язково потрібно звернутися до лікаря-дерматолога, який повинен прописати курс лікування.

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