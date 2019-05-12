Судинна сіточка: чому виникає та що робити

11 Читать новость на русском
Судинна сіточка: чому виникає та що робити
Судинна сіточка: чому виникає та що робити / beaconfaceanddermatology.ie

Судинна сіточка або ж купероз – це судинне захворювання шкіри. Його пов'язують зі зниженням еластичності судин, що призводить до розриву дрібних капілярів.

Захворювання поширюється на всіх ділянках шкірного покриву. Але найбільш популярною і проблемною областю є обличчя.

Читайте також: Коли потрібно звернутися до кардіолога: тривожні сигнали

Косметолог Ксенія Ведищева назвала основні причини розвитку судинної сіточки:

  • спадковість,
  • перепади артеріального тиску
  • гіпертонія та інші серцево-судинні захворювання,
  • хвороби ендокринної системи,
  • прийом гормонів
  • стреси.
  • деякі захворювання травної системи,
  • брак кремнію в організмі,
  • зараження шкірним кліщем,
  • початкова стадія хвороби розацеа,
  • шкідливі звички (куріння і/або зловживання алкоголем).

Червона сіточка посилюється при припливі крові до шкіри: в спеку і холод; через гостру, гарячу їжу і пиття; вживання маринадів, алкоголю. Купероз посилюється після відвідування лазні та активної засмаги.

Частий, агресивний догляд за шкірою (щоденні пілінги, скраби, розпарювання, спиртові лосьйони, сильні фруктові кислоти) послаблює захист шкіри й призводить до куперозу.Чому виникає купероз

Чому виникає купероз

Як видалити сітку

Видалити сітку можна за допомогою лазерних, фото-, мікрострумових процедур.

Дрібні капіляри буквально згуртовуються. Здорові судини лазер не впливає. У деяких сіточка проходить протягом тижня після проведення процедур. Можливе невелике почервоніння і набряклість.

Неглибокі судинні сіточки без розгалужень можна прибрати за одну процедуру, але все індивідуально. Апаратна терапія при цьому зміцнює колаген в шкірі, покращує колір обличчя.

Косметолог радить видаляти сіточку взимку через невисоку активність сонця.

Купероз — початкова стадія захворювання розацеа. Лазер не лікує, а лише прибирає косметичні дефекти.

 
Розацеа — що це?

Це хронічне захворювання шкіри обличчя, яке проявляється стійким почервонінням, з періодичними загостреннями, які супроводжуються характерним висипом.

Обов'язково потрібно звернутися до лікаря-дерматолога, який повинен прописати курс лікування.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Інавгурацію Зеленського запропонували провести на "Олімпійському"
сьогодні
5408
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які корисні властивості рослинного молока
10 травня 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 395
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
6 травня 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 3228
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 6047
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
4 травня 21:42 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 15727
Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
3 травня 19:01 Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
1601
Новини
Більше новин
Залиште відгук