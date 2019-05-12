Судинна сіточка: чому виникає та що робити
Судинна сіточка або ж купероз – це судинне захворювання шкіри. Його пов'язують зі зниженням еластичності судин, що призводить до розриву дрібних капілярів.
Захворювання поширюється на всіх ділянках шкірного покриву. Але найбільш популярною і проблемною областю є обличчя.
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Косметолог Ксенія Ведищева назвала основні причини розвитку судинної сіточки:
- спадковість,
- перепади артеріального тиску
- гіпертонія та інші серцево-судинні захворювання,
- хвороби ендокринної системи,
- прийом гормонів
- стреси.
- деякі захворювання травної системи,
- брак кремнію в організмі,
- зараження шкірним кліщем,
- початкова стадія хвороби розацеа,
- шкідливі звички (куріння і/або зловживання алкоголем).
Червона сіточка посилюється при припливі крові до шкіри: в спеку і холод; через гостру, гарячу їжу і пиття; вживання маринадів, алкоголю. Купероз посилюється після відвідування лазні та активної засмаги.
Частий, агресивний догляд за шкірою (щоденні пілінги, скраби, розпарювання, спиртові лосьйони, сильні фруктові кислоти) послаблює захист шкіри й призводить до куперозу.
Чому виникає купероз
Як видалити сітку
Видалити сітку можна за допомогою лазерних, фото-, мікрострумових процедур.
Дрібні капіляри буквально згуртовуються. Здорові судини лазер не впливає. У деяких сіточка проходить протягом тижня після проведення процедур. Можливе невелике почервоніння і набряклість.
Неглибокі судинні сіточки без розгалужень можна прибрати за одну процедуру, але все індивідуально. Апаратна терапія при цьому зміцнює колаген в шкірі, покращує колір обличчя.
Косметолог радить видаляти сіточку взимку через невисоку активність сонця.
Купероз — початкова стадія захворювання розацеа. Лазер не лікує, а лише прибирає косметичні дефекти.
Це хронічне захворювання шкіри обличчя, яке проявляється стійким почервонінням, з періодичними загостреннями, які супроводжуються характерним висипом.
Обов'язково потрібно звернутися до лікаря-дерматолога, який повинен прописати курс лікування.
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