За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, суха тепла погода повинна позитивно вплинути на епідеміологічну ситуацію в країні.

Натомість рішення про послаблення або скасування карантину залежать від показників захворюваності в країні, розповів Степанов під час брифінгу після засідання уряду.

До теми З 5 червня в Україні кафе та ресторани почнуть приймати відвідувачів всередині

За словами Степанова, суха та тепла погода може посприяти зниженню рівня захворюваності на коронавірус в країні.

За баченням наших фахівців, то дійсно, – суха тепла погода повинна скорочувати циркуляцію вірусу і може бути зниження рівня захворюваності на COVID-19,

– заявив міністр охорони здоров'я.

Він підкреслив, що будь-як рішення стосовно карантину визначаються відповідно до кількості хворих та рівня захворюваності.

Нагадаємо, що з 1 червня уряд дозволив роботу спортзалів, басейнів та фітнес-центрів та відновив залізничне сполучення.

Натомість від 5 червня людям віком від 60 років можуть дозволити не дотримуватися самоізоляції, а кафе та ресторанам приймати відвідувачів всередині закладу.

Окрім того, тоді ж уряд планує дозволити проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 людини на 5 квадратних метрів та проведення акредитації освітніх програм для студентів у віддаленому режимі.