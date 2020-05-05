Суперкомп'ютер порадив ліки, які можуть бути успішними проти COVID-19

Кілька препаратів, схвалених для лікування гепатиту С, можуть стати ефективними в боротьбі з новим коронавірусом.

Такі дані підтвердило дослідження, яке провели за допомогою суперкомп'ютера MOGON II в Майнцському університеті імені Йоганна Гутенберга (JGU).

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Вчені змоделювали спосіб, який дозволяє зв'язати 42 тисячі різних речовин, наявних у відкритих базах, з певними білками нового коронавірусу. Успішний зв'язок дозволить перешкоджати проникненню вірусу в організм і його розмноженню.

Наскільки нам відомо, ми першими застосували молекулярного моделювання з новим коронавірусом. І у нас фантастичні результати. Ми знайшли ряд вже схвалених ліків для лікування гепатиту С, які можуть дати перспективні результати в лікуванні COVID-19,

– розповів професор Томас Ефферт з Інституту фармацевтики і біомедичних досліджень JGU, провідний автор дослідження.

Цей метод набагато швидший і дешевший, ніж лабораторні експерименти. Використовуючи суперкомп'ютер MOGON II, дослідники зробили понад 30 мільярдів одноразових розрахунків протягом двох місяців і виявили, що сполуки з чотирьох препаратів проти гепатиту С: симепревір, парітапревір, гразопревір і велпатасвір мають високу здатність зв'язуватися з білками SARS-CoV-2, що може потенційно запобігти інфікуванню.

Результати цих досліджень тепер мають бути перевірені в лабораторних експериментах та клінічних дослідженнях.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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