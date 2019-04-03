Супрун – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар e-Health

Ексклюзивне інтерв'ю з прес-секретарем Асоціації e-Health про те, що змінюється для пацієнтів з квітня і як горокракси поліпшили роботу системи охорони здоров'я.

Прес-секретар "Асоціації e-Health", член координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я Андрій Заяць розповів 24 каналу про те, як айтифікується система охорони здоров'я, як правильно користуватися електронним рецептом і що змінить для українців електронна картка пацієнта.

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Андрій Заяць: електронний рецепт – це виписування рецепта на отримання ліків безоплатно

Що змінюється з 1 квітня?

З істотного – починає працювати електронний рецепт. Багато говорилося про те, що ІТ, куди б воно не впроваджувалося, детенізує процеси. Відповідно, впровадження електронного рецепта висвітлює хто виписав рецепт, до кого цей рецепт потрапив, хто що купив, хто за це розрахувався – все буде детенізовано в повному обсязі.

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Тобто, можна прийти до лікаря, виявити, що є потреба в ліках, які продаються за рецептурним призначенням…

Стоп. Не так.

А як? Давайте спочатку розбиратися: починається все з того, що пацієнт підписує декларацію. Так?

Так. Декларацію пацієнт підписує з лікарем. Лікар цю декларацію реєструє в НСЗУ (Національна служба здоров'я України, – 24 канал). Тобто, підписуючи декларацію з лікарем, пацієнт підписує угоду з НСЗУ. З країною. Декларація – це договір про надання гарантованого пакету медичних послуг. Туди входять і лікарські засоби – та група, яку держава гарантує.

Лікар – просто безпосередній надавач цих послуг?

Саме так. Відповідно, ви або використовуєте гроші, які держава виділяє на ваше здоров'я, або ні. Точка входу в схему надання медичних послуг, які гарантовані державою, – підписана декларація з лікарем. І прийом у лікаря, і електронний рецепт, і безкоштовні ліки, і наступні прийоми у лікарів-фахівців – всі вони передбачаються ось за ці гроші держави. Швидка допомога в будь-якому випадку залишається за рамками цих речей, тому що вони екстрено надають послуги всім, хто їх потребує. Якщо ви – не споживач ось цього пакету гарантованих послуг, то ви не претендуєте і на безкоштовні ліки.



Андрій Заяць про те, як правильно користуватися електронним рецептом

Далі. Електронний рецепт за програмою реімбурсації – це не стільки специфічні рецептурні ліки, скільки виписування рецепта на отримання тих чи інших ліків безоплатно. Тобто – за гроші держави. Останні півтора року ця програма працювала в паперовому варіанті: лікар виписував пацієнтові на папері рецепт, пацієнт з цим папірцем йшов в аптеку, де йому видавали ліки за цим папірцем, а потім аптека просила гроші у міністерства. Там була складність з обліком. Тому що скрізь, де є папір, облік потенційно може бути порушений, викривлений і так далі.

А зараз?

Зараз весь цей ланцюжок максимально прозорий. Пацієнт приходить до лікаря, лікар створює електронний рецепт, який надходить в центральний компонент. З цим рецептом пацієнт приходить в аптеку. Аптечна мережа звертається в центральний компонент, щоб перевірити – чи є такий рецепт і чи не погашений він уже в іншій аптеці. Якщо все добре, пацієнту видають ліки і автоматично рапортують в центральний компонент, що ліки видано і держава винна цій аптеці за нього певну суму. Ця інформація надходить в НСЗУ, яка в кінці місяця бачить, що аптечна точка з ID 3428 реалізувала аптечних рецептів на суму 34 тисячі гривень. Все це проходить через систему, і оплата здійснюється автоматично. Таким чином, робота з грошима максимально далека від людського фактору.

Виходить, що більше не можна прийти до лікаря з коробкою цукерок, дати йому ще 100 грн, щоб він щось виписав тобі?

Чому? Можна. Це – все ще відповідальність лікаря. Просто тепер це майже безглуздо. Електронний рецепт стартує одночасно зі стандартизованим і затвердженим форматом електронних медичних записів. Електронні записи буквально на пару місяців затримаються як обов'язкова норма.

У НСЗУ, яка повинна контролювати якість і порядність виконання лікарями роботи, буде йти не тільки інформація про те, що лікар виписав рецепт. Туди будуть йти і дані про те, в рамках якої причини звернення і якого діагнозу був виписаний цей рецепт, чи спостерігався у пацієнта цей діагноз раніше, чи він раптово виник і так само раптово закінчився. НСЗУ буде оперувати величезним набором даних, і такі зловживання будуть легко відстежуватися. На сьогоднішній день робота лікаря, який працює з НСЗУ, вже гідно оплачується.

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Скільки грошей заробили медичні установи первиної допомоги

Пацієнту і так ці лікарські засоби надаються безкоштовно. Лікар вже задоволений своєю зарплатою і дорожить роботою в НСЗУ. Який сенс входити в ці відносини "рецепт за коробку цукерок"? Якщо я хворію і мені потрібні ці ліки, то лікар і так мені їх випише. Якщо не випише – то це поганий лікар і я його просто поміняю.



Андрій Заяць про те, як правильно користуватися електронним рецептом

Запуск електронної карти пацієнта, особистий кабінет пацієнта – коли все це стане реальністю?

Одразу разом з електронним рецептом. Виписування рецепта – невід'ємна частина медичного процесу. Щоб виписати рецепт, лікар повинен якось проконтактувати з пацієнтом. Наживо або онлайн. Контакт відбувається в рамках якогось епізоду, і рецепт виписується людині в рамках його історії. Електронний рецепт – штука, вписана в загальну картину захворювання.

В цьому випадку, рецепт – це не призначення. Це – квитанція про отримання. Це не "Вам потрібно пити такий-то препарат". Це – "Вам потрібно пити ось цей препарат, йдіть та візьміть там безкоштовно".

Всі лікарі первинної допомоги, кожен – від своєї медичної системи і на своїх умовах – отримають свій електронний кабінет лікаря. У ньому є кілька речей. Можливість вести електронну карту пацієнта. Вона ведеться в тому форматі, який розробила медична інформаційна система – виробник інформаційного продукту. Але з обов'язковим дотриманням мінімально необхідного обсягу однаковості, що продиктовано центральним компонентом НСЗУ.

Наприклад?

Якщо пацієнт звернувся до двох різних лікарів з однією і тією ж скаргою "температура і головний біль", то його скарга буде однаково закодована в двох різних системах різних лікарів. Якщо в одній системі лікар запише "головний біль", а в іншій – "біль в голові", на рівні коду – це буде одне і те ж. Нюанси можуть відрізнятися. Наприклад, в одній системі лікар створив собі нагадування, що потрібно передзвонити пацієнтові за тиждень і проконтролювати його самопочуття, а в іншій – пацієнту на пошту надсилається список рекомендацій, як жити з головним болем не соромлячись. Але на рівні кодування медичних процесів всі системи оперують однією лексикою. І цей код легко перекладається на будь-яку іншу мову. Тобто, наша електронна карта пацієнта може бути легко прочитана лікарями інших країн.



Андрій Заяць про те, що змінить для українців електронна карта пацієнта

Так от, всі лікарі отримують електронний кабінет лікаря, який певною мірою для всіх однаковий, на рівні використання класифікаторів і тих стандартів, які диктує центральний компонент. У всьому іншому медичні системи можуть відрізнятися різними додатковими функціоналами, оформленням та іншими плюшками. В Електронному кабінеті, який отримають всі лікарі, вони зможуть вести електронну карту пацієнта. Одна з опцій – виписування електронного рецепта, який з 1 квітня стане обов'язковим. Ця ж Електронна картка пацієнта може мігрувати від одного лікаря до іншого у разі перепідписання декларації.

І ніяких більше паперових карт, зі втраченими папірцями і записами?

Так. Спочатку у лікарів ще буде їх паперова історія, яку вони поки зобов'язані вести. Ми рекомендуємо вже до літа від неї відмовитися. Щоб дати лікарям час повноцінно навчитися працювати з електронними медичними записами і десь з липня зробити їх обов'язковими разом з тотальним скасуванням всього паперу на первинці. Але тут вже вирішувати буде НСЗУ.

Тобто лікарям вже можна забути про папір?

Забути. Не можна будувати нову систему, а на плечі закинути все старе. Так, папери у пацієнтів будуть – картки, роздруківки, якийсь час вони ще будуть з ними ходити. Але нові записи там точно не будуть з'являтися, і вони швидко втратять свою актуальність.



Андрій Заяць про те, що змінить для українців електронна карта пацієнта

Електронні лікарняні – як це буде?

Ми почали з дуже простого процесу підписання декларацій. Тоді теж казали, що не знайдеться комп'ютерів в наших клініках, що лікарі не зможуть ними користуватися, що не буде інтернету. Але раптом – оп! – і техніка звідкись взялася, і лікарі її освоїли. Це – дуже важливо. Зараз на цих комп'ютерах лікарі почнуть працювати з електронною картою пацієнта. Додати в цю карту електронний лікарняний – взагалі не проблема.

Як пацієнти зможуть контролювати, що записано лікарем в їх електронній картці, поки у них не буде до неї доступу?

Перше. Ось на цьому етапі, коли лікарі вже вводять дані, а пацієнти їх все ще не бачать – завжди можна попросити у лікаря роздруківку. І це – нормально. Друге – доступ для пацієнтів буде реалізований найближчим часом. Третє: пацієнтам доступ до їх особистих даних на практиці не потрібен взагалі. Пацієнтам слід знати, що у них цей доступ є, і що без їх відома в їх карти нічого не запишуть. Це прописано в законодавстві. Такий доступ у них буде. Він дає якусь частку незалежності.

Пам'ятаєте, як раніше в поліклініках в реєстратурі говорили: "А картка Ваша буде зберігатись у нас". Це означало, якщо ти хочеш піти до іншого лікаря в іншу клініку – треба прийти в реєстратуру і просити картку. Ось тоді починався допит реєстраторки: "А нащо вам картка? А у нас теж є ЛОР, чого це Ви до нашого не йдете?" Так створювалася якась штучна прив'язка до лікарів. Зараз такого не буде – лікаря можна вибирати вільно.

Що ще буде продовжувати змінюватися для пацієнтів?

Пацієнт – кінцевий вигодонабувач від цього всього. Тому для пацієнта продовжує змінюватися все. Тепер лікар дає йому не якийсь папірець, а йому приходить смс або електронний лист. Пацієнт йде тепер не в якусь конкретну аптеку, яку йому назвав лікар, а в будь-яку аптеку, яка йому зручна і підключена до програми. Він купує не конкретний препарат, а може вибрати ліки дорожче, доплативши невелику різницю.

Держава пацієнту щось дати не може, воно все дає опосередковано, через лікарів. Тому які вигоди отримує пацієнт – це питання до конкретної установи. Хтось вже працює з телемедициною, хтось – активно їздить на виклики, багато хто використовує онлайн запис або мобільні додатки. Тобто, як кожна клініка бореться за пацієнта – це її справа. Всіх плюшок для лікарів варто чекати не від держави, а саме від лікарів і медустанов. Вони в конкурентній боротьбі за пацієнта змушені ставати краще.



Андрій Заяць про те, що змінить для українців електронна карта пацієнта

Програмне забезпечення клініки де братимуть?

На цей момент на ринку систем, які підключені до центрального компоненту, десь близько 15. Це – інформаційні медичні системи. Відповідно, у медустанов є достатній ринок. Медустанова приймає рішення про покупку тієї чи іншої системи, з огляду на те, яка їх більше влаштовує.

Як бути з бабусями і дідусями, які не завжди можуть з легкістю освоїти всі чудеса сучасної техніки?

У e-Health найголовніший інтерфейс для пацієнта – це його лікар. Бабусі не треба переживати за впровадження якоїсь нової програмуліни, тому що вона нею користуватися не буде. Вона дзвонить лікарю, щоб дізнатися, як до нього потрапити. Лікар відкриває систему і каже, що прийти вона може завтра в 11. І вона записалася на прийом, використовуючи лікаря як інтерфейс. Якщо лікар виписує їй електронний рецепт, а бабусі приходить смс, то хороший лікар тут же на папірець їй переписує номер рецепта, щоб бабуся не мучилася з цими повідомленнями. З цим папірцем бабуся приходить в аптеку. В аптеці бабусин інтерфейс – це провізор, який прекрасно знає вже всі такі папірці. Усе. Для українців тут скрізь виходить суцільний профіт. Найбільший профіт знаєте де?

Де?

Видно, де гроші. По всій системі. Видно, скільки грошей отримує кожен медичний заклад від НСЗУ. Гроші, які раніше по всій системі охорони здоров'я розподілялися абияк, тепер починають слідувати за пацієнтом і цей процес прозорий. По всьому ланцюжку рух грошей можна простежити. По всьому ланцюжку видно, хто як мотивований, і видно, де збоїть. Якщо десь в клініці головний лікар високо вмотивований, але лікарів, які у нього працюють, він замотивувати забув – це буде відразу помітно.



Андрій Заяць про те, що змінить для українців електронна карта пацієнта

Що нас чекає далі у зв'язку з поширенням е-Health?

e-Health – це екосистема. Вона дозволяє тим, хто хоче в ній працювати, заробляти, конкурувати, розвиватися і придумувати всякі цікаві штуки. Ключові інновації в ній варто чекати від самих пацієнтів або від просунутих клінік. Що саме вони придумають – зараз складно сказати. Загальнонаціональний глобальний напрямок розвитку не змінився. На перших порах – це зміна фінансування. Тотальний облік фінансів за послуги, препарати і так далі. Зараз це торкнулося тільки первинки, попереду у нас – вторинка, там все складніше. Потім ще буде третинка – там все ще складніше.

Найближче два роки держава переводитиме на рейки "гроші йдуть за пацієнтом". Ключовий тренд – це облік фінансів як для НСЗУ, так і для тих, хто працює з НСЗУ. Триватиме тотальна ІТ-фікація на вторинному ринку та третьому рівні. Будуть створюватися якісь регіональні хаби для обміну даними. Додаткові плюшки для залучення пацієнтів кожен буде придумувати сам.



Андрій Заяць про те, як айтифікується система охорони здоров'я

Коли вся ця екосистема достатньо розвинеться, щоб охопити всю країну?

2-3 роки.

А якщо Супрун перестане бути міністром?

Може пригальмувати. Зараз спробую пояснити. Акваріума ніколи не було? У мене в якийсь момент їх з'явилося три. Один великий з різними рибами. Другий – поменше, як для креветок. Третій – зовсім крихітний. Найдовше здорова екосистема вибудовувалася в найбільшому акваріумі. Але вона виявилася найстабільнішою. Досі я можу собі дозволити по півроку не міняти в ньому воду. Зрозуміло, що екосистему треба підтримувати, інакше хтось починає хворіти. Але це відбувається дуже повільно.

До чого я все це кажу. Країна у нас велика. На побудову екосистеми потрібен час. Але коли вона вишикується – вона буде стабільною, набагато стабільнішою, ніж у маленьких країнах. Спробуйте зараз поміняти щось на первинці зі зміною влади, спробуйте забрати у лікарів гроші, а у пацієнтів вільний вибір лікаря. Ця екосистема відповідь дасть таку, що мало не буде!



Андрій Заяць про те, що змінить для українців електронна карта пацієнта

Ну ось ця історія, коли рішенням суду Супрун обмежили в можливостях щось робити на посаді міністра, тим самим заблокувавши роботу міністерства…

Звичайно, заблоковано було багато чого, але не все. У тій моделі, яка будується, не потрібно вираховувати все до самого низу покроково. Ця модель задає правила і створює екосистему ринкових відносин. У ній не потрібно лікарю розповідати, якою рукою лікар повинен щось виписувати. Це зайве. Тому у нас реформа пішла настільки стрімко.

Якщо Супрун піде? Команда зробила все, щоб реалізувати невідворотні зміни системи. Пам'ятаєте, як в "Гаррі Поттері" Волдеморт розірвав себе на сім горокраксів, щоб мати можливість відродитися з будь-якого з них? Ось МОЗ так само розірвав себе на частини. Як Волдеморт. Тільки позитивний. Те, що тоді Уляну заблокували, не завадило працювати лікарям. МОЗ від себе відірвав НСЗУ. І НСЗУ може працювати незалежно.

Тобто, якщо Супрун кудись дінеться, на МОЗ це не вплине?

Навіть якщо МОЗ кудись дінеться, НСЗУ буде працювати. І вона стабільна. Більш того, гарантований пакет надання медичних послуг на первинці, програма реімбурсації – це колосально важливо. Програма змін вторинки і третинки розписана і затверджена. Якщо завтра вимкнути МОЗ – лікарі на первинці працюватимуть. Вони ніяк не залежать від міністерства. У них є стандарти ведення медичної практики, Ліцензії та всі документи, які їм від МОЗ надані. Більше немає якогось одного найголовнішого органу з кимось одним найголовнішим, хто може вирішувати все.



Андрій Заяць про те, як айтифікується система охорони здоров'я

Що ще потрібно знати про e-Health, про що не часто запитують?

Ну, ось тему безпеки даних мусолять всі. Але тут потрібно знати, що українське законодавство про захист персональних даних в інформаційних системах від ІТ-сектору, який в Україні безпосередньо займається захистом даних, відстало років так на 50.

Закони треба змінити?

Треба. І якщо хтось лякає людей недосконалістю програми захисту даних, тому що вона не відповідає законодавству, то краще звернутися до фахівців, де захист даних реально важливий, як наприклад в банківському секторі. Вони добре пояснять, чому наше законодавство – це про одне, а реальний захист даних – це про інше. Зараз захист даних у нас відповідає законодавству настільки, наскільки це можливо.

Також треба знати, що та модель е-Health, яку ми вибрали в Україні, вона себе виправдовує. Вона намертво прив'язана до реформи в частині зміни моделі фінансування – це важливо. Це один з ключових факторів успіху, яких тут співпало безліч. Багато країн у світі запускали E-Health в тій чи іншій формі останнім часом. Те, що вдалося зробити Україні, – це один з кращих показників. Важливо зберегти цей тренд.