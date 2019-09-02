Супрун дала поради новій міністерці Скалецькій

У понеділок, 2 вересня, офіційно розпочала свою роботу нова очільниця Міністерства охорони здоров’я України Зоряна Скалецька.

З приводу цього ексочільниця МОЗ Уляна Супрун побажала успіхів міністерці на посаді, а також наснаги продовжувати системні зміни в охороні здоров'я.

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Оскільки перші дні роботи на новій посаді є складними та відповідальними, то Уляна Супрун розповіла, як ефективніше скористатися часом.

1. Люди — це найважливіше

За словами ексочільниці МОЗ, основним клієнтом змін є не репутація чи рейтинг, а українці.

2. Основа якісної роботи – команда людей зі спільними цінностями

З правильною командою конкретні дії дадуть очікуваний результат. Уляна Супрун радить не дозволяти собі нав'язувати заступників, які не відповідають критеріям доброчесності та мають за спиною історію компромісів зі злом.

Попри те, що учасники команди є різними, вас має об'єднувати спільна робота та відповідальність.

3. МОЗ не переповнене "людьми Супрун"

Ексочільниця міністерства попереджує про залякування людьми Супрун, які начебто готують медичний путч. Насправді ж, команда Супрун готувала всіх співробітників до цивілізованої передачі влади й продовження служіння українському народу. У підпорядкуванні Зоряни Скалецької – декілька сотень відповідальних громадян.

Уляна Супрун “Ми дуже ретельно відбирали людей у новостворені директорати, які займаються розробкою політик. Дуже важливо працювати з цим людським капіталом саме над політиками і якісними змінами у сфері охорони здоров'я. Завжди буде спокуса додатково навантажувати їх, але треба не дозволяти ані собі, ані кому-небудь це робити”.

4. Формуйте культуру поваги та взаєморозуміння в команді

І обов'язково дотримуйтеся цього.Створення ієрархії та штучних рангів — не найкращий шлях до ефективної та продуктивної діяльності. Експертиза не прив'язана до рангів та звань — усі рівні та працюють за однаковими правилами й роблять однаково важливу роботу.

5. Двері кабінету міністра повинні бути відчиненими

Уляна Супрун радить бути обережними, щоб ваше найближче оточення не перетворилось на gate keepers, які будуть "берегти" вас від "зайвої" інформації.



Уляна Супрун та команда МОЗ

6. Відвідуйте заклади охорони здоров'я

І спілкуйтеся більше з медиками, ніж з головними лікарями – радить Уляна Супрун. А також варто багато гуляти.

7. Не вступайте у суперечки з опонентами

За однієї умови – якщо ця критика упереджена емоційна та неконструктивна. Це дозволить зберегти сили на речі, які дійсно важливі.

8. Покращіть умови роботи

За останні три роки Міністерство покращило умови роботи. Але через нестачу коштів будуть ще виклики. Уляна Супрун радить не втрачати з поля зору це питання і спробувати знайти рішення з Міністерством фінансів. Це суттєво впливає на продуктивність Міністерства.

8. Називайте речі своїми іменами

Ексочільниця радить бути чесними у всьому та з усіма. Це головний секрет успішної комунікації.

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