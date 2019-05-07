Супрун назвала 6 типів діабету: як від них вберегтися

Цукровий діабет частково пов’язаний "з цукром", але він має багато нюансів і різні причини: спадковість, спосіб життя, автоімунну хворобу.

Рівень глюкози в крові повинно бути сталим, зазначає в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

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А от її дефіцит відчувається як голод і до цього дуже чутливі нейрони Якщо в організмі надлишок глюкози, то це небезпечно для судин, нейронів, шкіри, формених елементів крові, сітківки ока і навіть посилює перебіг бактеріальних інфекцій.

Діабет – що це? Діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові.

Для врегулювання рівня глюкози в організмі діє система інсулін-глюкагон. При порушенні цієї системи виникає діабет.

Основні типи діабету

1. Цукровий діабет 1 типу

Це автоімунна хвороба, виникає коли клітини імунної системи атакують бета-клітини підшлункової залози. Так розвивається нестача інсуліну, і людині необхідно отримувати цей гормон ззовні.

Хвороба виникає у дитинстві, але не одразу її діагностують. В більшості випадків не супроводжується набором ваги. При ньому буває вищий рівень кетонів в крові, потребує ін’єкцій інсуліну для контролю рівня цукру в крові.

Діабет 1 типу – симптоми • втомлюваність,

• втрата ваги та м’язової маси,

• спрага,

• значний діурез,

• шкірні інфекції,

• сухість очей,

• погіршення зору,

• біль в животі.

Іноді при діабеті першого типу розвивається інсулінорезистентність. Тоді говорять про подвійний діабет.

Уляна Супрун “ Важко піддається врегулюванню крихкий або лабільний діабет — це діабет 1 типу. У пацієнта виникають піки та спади рівня глюкози, порушується процес перетравлення їжі. Цей діабет пов’язують із поганою нервовою регуляцією травлення, стресом та розвитком стійкості до інсуліну ”.

2. Діабет 2 типу

Цю хворобу часто діагностують після 30 років.

Діабет 2 типу – симптоми • надлишкова вага,

• високий тиск,

• порушений баланс холестерину.

Проте не завжди ці ознаки вказують на діабет 2 типу – такий стан може бути наслідком діабету 1 типу.



У людини з діабетом 2 типу спостерігається зайва вага

Діагноз ставлять після результатів аналізу крові та тесту на чутливість до глюкози — як швидко нормалізується її рівень, якщо ми спожили значну кількість цукру.

У 70-80% діабет цього типу не потребує ін’єкцій інсуліну, адже він в тілі є, просто клітини стають до нього нечутливими. Це називається інсулінорезистентність.

Інсулінорезистентність – що це? Це недостатня біологічна відповідь клітин на дію інсуліну при його достатній концентрації в кров.

Медики радять людям з діабетом 2 типу дотримуватися здорового способу життя, знизити індекс маси тіла, займатися спортом.

У 20 – 30% пацієнти з захворюванням потребують ін’єкцій інсуліну, щоб отримати достатню його кількість та уникнути гіперглікемії (високого рівня цукру). Крім цього, бета-клітини можуть виснажуватися і переставати виділяти інсулін взагалі. В такому разі, як і при діабеті 1 типу, потрібні гормони.

Уляна Супрун “Діабет цього типу може мати спадковий характер. Якщо в одного із батьків діабет 2 типу, то ймовірність його появи в дітей 15%, а якщо в обох — 75%”.

3. Латентний або діабет 1,5 типу

При захворюванні клітини, що виділяють інсулін, руйнуються, але зі значно меншою швидкістю, ніж при діабеті 1 типу. Такий стан теж потребує ін’єкцій інсуліну.

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4. MODY-діабет (maturity onset diabetes of young, діабет зрілого типу в молодих).

Його викликають мутації в кількох генах, і в залежності від того, який саме ген нефункціональний, варіює лікування: інколи інсулін потрібен, інколи потрібні медикаменти, інколи нічого.

5. Діабет 3 типу

При наявності цієї хвороби резистентність до інсуліну розвивається в нейронів головного мозку, і зростає ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера.

6. Гестаційний діабет

Він може виникнути в кожної 10 вагітної жінки. Це проміжний стан, коли регуляція рівня глюкози стає проблематичною. Жінки, в яких був гестаційний діабет під час вагітності, згодом більше ризикують розвинути діабет 2 типу.

Як вберегтися від діабету

Уляна Супрун зазначає, що діабет 1 типу попередити не можна. Натомість у 80% випадків діабету 2 типу можна запобігти. У цьому випадку здоровий спосіб життя — найкраща профілактика:

1) Підтримуйте здорову вагу

Надмірна вага, особливо в області талії (абдомінальний жир) — це ознака резистентності до інсуліну, що зумовлює розвиток переддіабетичного стану. Талія має бути менша за стегна.

2) Дотримуйтеся здорового харчування

Особливою загрозою є споживання їжі з високим вмістом цукру. Віддавайте перевагу овочам, фруктам, ягодам фрукти та ягоди, а не солодощам. Що б ви не пили, воно не має бути солодким.

3) Не куріть

У курців на 30-40% частіше розвивається діабет 2 типу, ніж у людей, що не курять. Речовини, що наявні в сигаретному димі, провокують запалення, пошкодження та окислення клітин. Науково доведено, що це підвищує ризики появи діабету 2 типу.

4) Регулярно обстежуйтеся

Підвищений рівень цукру в крові — один із ранніх симптомів діабету. При наявності симптомів лікар направить вас на аналізи для визначення цього показника.

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