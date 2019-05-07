Супрун назвала 6 типів діабету: як від них вберегтися
Цукровий діабет частково пов’язаний "з цукром", але він має багато нюансів і різні причини: спадковість, спосіб життя, автоімунну хворобу.
Рівень глюкози в крові повинно бути сталим, зазначає в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.
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А от її дефіцит відчувається як голод і до цього дуже чутливі нейрони Якщо в організмі надлишок глюкози, то це небезпечно для судин, нейронів, шкіри, формених елементів крові, сітківки ока і навіть посилює перебіг бактеріальних інфекцій.
Для врегулювання рівня глюкози в організмі діє система інсулін-глюкагон. При порушенні цієї системи виникає діабет.
Основні типи діабету
1. Цукровий діабет 1 типу
Це автоімунна хвороба, виникає коли клітини імунної системи атакують бета-клітини підшлункової залози. Так розвивається нестача інсуліну, і людині необхідно отримувати цей гормон ззовні.
Хвороба виникає у дитинстві, але не одразу її діагностують. В більшості випадків не супроводжується набором ваги. При ньому буває вищий рівень кетонів в крові, потребує ін’єкцій інсуліну для контролю рівня цукру в крові.
• втрата ваги та м’язової маси,
• спрага,
• значний діурез,
• шкірні інфекції,
• сухість очей,
• погіршення зору,
• біль в животі.
Іноді при діабеті першого типу розвивається інсулінорезистентність. Тоді говорять про подвійний діабет.
2. Діабет 2 типу
Цю хворобу часто діагностують після 30 років.
• високий тиск,
• порушений баланс холестерину.
Проте не завжди ці ознаки вказують на діабет 2 типу – такий стан може бути наслідком діабету 1 типу.
У людини з діабетом 2 типу спостерігається зайва вага
Діагноз ставлять після результатів аналізу крові та тесту на чутливість до глюкози — як швидко нормалізується її рівень, якщо ми спожили значну кількість цукру.
У 70-80% діабет цього типу не потребує ін’єкцій інсуліну, адже він в тілі є, просто клітини стають до нього нечутливими. Це називається інсулінорезистентність.
Медики радять людям з діабетом 2 типу дотримуватися здорового способу життя, знизити індекс маси тіла, займатися спортом.
У 20 – 30% пацієнти з захворюванням потребують ін’єкцій інсуліну, щоб отримати достатню його кількість та уникнути гіперглікемії (високого рівня цукру). Крім цього, бета-клітини можуть виснажуватися і переставати виділяти інсулін взагалі. В такому разі, як і при діабеті 1 типу, потрібні гормони.
3. Латентний або діабет 1,5 типу
При захворюванні клітини, що виділяють інсулін, руйнуються, але зі значно меншою швидкістю, ніж при діабеті 1 типу. Такий стан теж потребує ін’єкцій інсуліну.
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4. MODY-діабет (maturity onset diabetes of young, діабет зрілого типу в молодих).
Його викликають мутації в кількох генах, і в залежності від того, який саме ген нефункціональний, варіює лікування: інколи інсулін потрібен, інколи потрібні медикаменти, інколи нічого.
5. Діабет 3 типу
При наявності цієї хвороби резистентність до інсуліну розвивається в нейронів головного мозку, і зростає ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера.
6. Гестаційний діабет
Він може виникнути в кожної 10 вагітної жінки. Це проміжний стан, коли регуляція рівня глюкози стає проблематичною. Жінки, в яких був гестаційний діабет під час вагітності, згодом більше ризикують розвинути діабет 2 типу.
Як вберегтися від діабету
Уляна Супрун зазначає, що діабет 1 типу попередити не можна. Натомість у 80% випадків діабету 2 типу можна запобігти. У цьому випадку здоровий спосіб життя — найкраща профілактика:
1) Підтримуйте здорову вагу
Надмірна вага, особливо в області талії (абдомінальний жир) — це ознака резистентності до інсуліну, що зумовлює розвиток переддіабетичного стану. Талія має бути менша за стегна.
2) Дотримуйтеся здорового харчування
Особливою загрозою є споживання їжі з високим вмістом цукру. Віддавайте перевагу овочам, фруктам, ягодам фрукти та ягоди, а не солодощам. Що б ви не пили, воно не має бути солодким.
3) Не куріть
У курців на 30-40% частіше розвивається діабет 2 типу, ніж у людей, що не курять. Речовини, що наявні в сигаретному димі, провокують запалення, пошкодження та окислення клітин. Науково доведено, що це підвищує ризики появи діабету 2 типу.
4) Регулярно обстежуйтеся
Підвищений рівень цукру в крові — один із ранніх симптомів діабету. При наявності симптомів лікар направить вас на аналізи для визначення цього показника.
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