Супрун назвала дієту, яка нормалізує рівень холестерину та вагу

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Супрун назвала дієту, яка нормалізує рівень холестерину та вагу
Супрун назвала дієту, яка нормалізує рівень холестерину та вагу / mothernature.com

Виявляється практика інтервального голодування може бути корисною не лише протягом одного дня на рік.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун запевняє, що очистити тіло допоможе голодування.

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У 2016 році вчений з Японії Осумі Йошинорі отримав нобелівську премію за вивчення механізмів автофагії (природний процес регенерації, що відбувається на клітинному рівні). Якщо просто – клітина голодує та позбувається "сміття", пошкоджених білків і оновлюється. Ми голодуємо = оновлюємо клітини.

Активує автофагію низка чинників, з-поміж яких — голодування, просто обмеження калорій та фізичні навантаження.

 
Уляна Супрун
"Автофагія допомагає знищувати мієлоїдні бляшки в нейронах при хворобі Альцгеймера. Періоди голодування допомагають нормалізувати вагу та баланс холестерину"

Для ефективного запуску автофагії, потрібно голодувати протягом 18-24 годин. Можна їсти лише в певний період дня: наприклад, з 11 години по 18 — але ж не постійно.

Тобто, шість днів ми харчуємося звично, а в інший день проводимо голодування. Можна спробувати голодувати протягом двох днів, тобто, споживати не більше 500-600 ккал.

Які є протипоказання до інтервального голодування

Відмовитися від цієї дієти потрібно людям з особливостями раціону та наявністю хвороб:

• людям що "заїдають стрес", можуть після дня автофагії з’їсти значно більше, ніж треба;

• людям, які займаються спортом. Якщо їсти не більше 600 ккал, то у людини почне паморочитися в голові, тренування стають не такими ефективними;

via GIPHY

• людям з діабетом 1 та 2 типу. Введення інсуліну на тлі голоду може критично знизити рівень цукру в крові;

• вагітним жінкам, їм також не варто голодувати, а дотримуватися повноцінного, хоч і не надмірного, харчування;

Отже, періоди голоду це корисно для здоров’я, і варто привчити себе регулярно "постувати". Якщо тільки у вас немає протипоказань.

Допомогти організму з автофагією можна, якщо відмовитися від перекусів та солодощів.

Не варто змушуватися себе голодувати, якщо голодування – не ваше. Натомість займіться інтенсивними вправами.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Уляна Супрун Дієти
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