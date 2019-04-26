Супрун назвала дієту, яка нормалізує рівень холестерину та вагу

Виявляється практика інтервального голодування може бути корисною не лише протягом одного дня на рік.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун запевняє, що очистити тіло допоможе голодування.

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У 2016 році вчений з Японії Осумі Йошинорі отримав нобелівську премію за вивчення механізмів автофагії (природний процес регенерації, що відбувається на клітинному рівні). Якщо просто – клітина голодує та позбувається "сміття", пошкоджених білків і оновлюється. Ми голодуємо = оновлюємо клітини.

Активує автофагію низка чинників, з-поміж яких — голодування, просто обмеження калорій та фізичні навантаження.

Уляна Супрун "Автофагія допомагає знищувати мієлоїдні бляшки в нейронах при хворобі Альцгеймера. Періоди голодування допомагають нормалізувати вагу та баланс холестерину"

Для ефективного запуску автофагії, потрібно голодувати протягом 18-24 годин. Можна їсти лише в певний період дня: наприклад, з 11 години по 18 — але ж не постійно.

Тобто, шість днів ми харчуємося звично, а в інший день проводимо голодування. Можна спробувати голодувати протягом двох днів, тобто, споживати не більше 500-600 ккал.

Які є протипоказання до інтервального голодування

Відмовитися від цієї дієти потрібно людям з особливостями раціону та наявністю хвороб:

• людям що "заїдають стрес", можуть після дня автофагії з’їсти значно більше, ніж треба;

• людям, які займаються спортом. Якщо їсти не більше 600 ккал, то у людини почне паморочитися в голові, тренування стають не такими ефективними;

• людям з діабетом 1 та 2 типу. Введення інсуліну на тлі голоду може критично знизити рівень цукру в крові;

• вагітним жінкам, їм також не варто голодувати, а дотримуватися повноцінного, хоч і не надмірного, харчування;

Отже, періоди голоду це корисно для здоров’я, і варто привчити себе регулярно "постувати". Якщо тільки у вас немає протипоказань.

Допомогти організму з автофагією можна, якщо відмовитися від перекусів та солодощів.

Не варто змушуватися себе голодувати, якщо голодування – не ваше. Натомість займіться інтенсивними вправами.

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