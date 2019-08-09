Супрун назвала фактори, які сприяють набору ваги

Коли ми думаємо про схуднення, то одразу уявляємо собі одноманітний раціон та години тренувань. Насправді ж, потрібно змінити лише деякі фактори – і вага стане нормальною.

Перш, ніж худнути, потрібно зрозуміти, звідки береться зайва вага. І вже відповідно до цього в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун радить складати план схуднення та уникати факторів. які сприяють набору ваги.

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1. Традиції харчування у сім’ї

Все починається з харчової поведінки у сім’ї. Якщо вдома постійно є солодощі, всі п’ють чай/каву з цукром, то у дитини формується нездорове уявлення про їжу. Батьки повинні бути гарним зразком харчування та здорового способу життя.

2. Здоровий сон

Недостатня кількість годин сну та його хронічний брак призводить до “нічного дожору”, і до порушення роботи гормональної системи, що контролює ситість та відкладення жирових покладів. У людини також зростає рівень тривожності.

Може розвинутися таке порушення харчової поведінки як парасомнія — коли люди серед ночі щось роблять.

3. Гормональне здоров’я

Уляна Супрун “На нашу вагу та схильність утворювати підшкірні чи вісцеральні запаси жиру впливає низка гормонів: гормони щитоподібної залози, статеві гормони, соматотропін (гормон росту), кортизол, інсулін, лептин і адипонектин. Зміни ваги супроводжують також менопаузу і навіть другу фазу менструального циклу”.

Тому якщо ви помітили постійний набір ваги за звичайного раціону – варто звернутися до ендокринолога, а не сідати на дієту.

4. Генетика

Існують гени, які відповідають за ожиріння. Утім, більшість випадків ожиріння мають багатофакторне походження: поєднання дії кількох генів та середовища, що сприяє набору ваги, як-от традиції харчування у сім’ї

Якщо ваші батьки мали індекс тіла 30 чи більше, то варто бути уважними зі своєю вагою. Ожирінню можна запобігти.

5.️ Психічні розлади

У людини може виникати порушення харчової поведінки, до прикладу, при клінічній депресії (відмова від їжі чи переїдання, зсув раціону в бік солодкого, швидкої їжі чи алкоголю) і тривожному розладі (неконтрольоване переїдання).

Тому докоряти людині й закликати опанувати себе марно.

У більшості випадків нервової булімії та анорексії (нав’язливого прагнення важити дедалі менше) супроводжують депресія, низька самооцінка, порушення настрою без депресії та обсцесивно-компульсивний розлад.

Це напади переїдання, після яких від їжі в шлунку чи ваги рішуче позбуваються.

6. Збалансованість раціону

Можна їсти 1500 ккал на день, але лише цукерки, а можна корисні продукти. Набору ваги сприяє незбалансована дієта.

Слід прагнути раціону, в якому є багато різних овочів, сирих та приготованих, фрукти і ягоди, риба, м’ясо і бобові, горіхи та насіння, жири рослинного і тваринного походження, і зовсім трохи солодощів, алкоголю чи ковбасних виробів.

7. Повторювані помилки в плануванні харчування

1) Кава – не їжа, але велике лате з цукром за калорійність наближається до порції спагеті з сиром.

2) Вживання солодких сніданків або продуктів з прихованим вмістом цукру. При вживанні солодощів зранку виникає швидкий злет та падіння рівня цукру в крові. Через що зменшується рівень орексину – речовини, що допомагає нам почуватися бадьорими та сприяє втраті ваги.

3) Часті перекуси. Це псує апетит, зуби та індекс маси тіла. Дорослим людям можна їсти двічі на день — головне, щоб повноцінно і без переїдання й супутніх психічних розладів.

4) Відсутність інформації щодо правильного приготування їжі та раціону. Замість смаження котлет, їх можна запікати, не використовувати маргарин, не їсти макарони з хлібом, тощо.

8. Брак фізичної активності

Уляна Супрун “Найбільші витрати калорій в нашому тілі припадають на печінку, мозок та м’язи. При цьому, ми ладні вплинути лише на м’язи, що і слід робити, аби вага була в нормі — вони мають працювати, щоб були більші енерговитрати. Втім, самим лише спортом чи танцями схуднути важко — треба змінювати весь спосіб життя та, можливо, проходити лікування. ВООЗ наголошує, що протягом тижня нам потрібно 150 хвилин інтенсивних фізичних навантажень, і щодня — хоча би пів години помірних, а також вправи протягом дня”.

Тому, щоб позбутися зайвої ваги, потрібно виключити всі ці помилки та дотримуватися здорового харчування та способу життя.

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