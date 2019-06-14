Супрун назвала хвороби, які виникають через хронічний недосип

Звичка постійно відсипатися на вихідні та недостатньо спати загрожує не лише хронічним недосипом, поганим настроєм і зниженням працездатності.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає, що хронічний недосип може спричиняти та більш серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Які проблем та хвороб може викликати хронічний недосип

1. Переїдання та надмірна вага

Коли ми не висипаємося, організм шукає способи компенсувати брак енергії – шляхом споживання їжі. Недосипання збільшує потребу в енергії на 5%, але споживання, особливо після вечері — зростає більше, ніж на це є запит. Це загрожує переїданням, а відтак і появою надмірної ваги.

2. Проблеми з серцем, діабету

Постійний брак сну також може спричиняти ці проблеми, що у підсумку скорочують життя людини.

3. Тривожність

Недосипання сприймається мозком як тривожність. Тож є ризик потрапити в замкнене коло: прокинутися серед ночі, думати про зраду, наступного дня відчувати втому і ще більшу тривогу, і знову не спати через подвійну бентежність.

4. Проблеми з мисленням, імунітетом

Постійна нестача навіть однієї години сну може впливати на здатність швидко мислити та діяти. Тривалий недосип знижує імунітет, погіршує загальне самопочуття, а також підвищує ризик респіраторних захворювань.

5. Проблеми з гормонами

У людей з тривалим недосипом збивається виділення гормонів, в тому числі тестостерону у чоловіків.

6. Депресія

Люди, які не висипаються, мають більшу схильність до депресій, параної чи тривожності.

7. Рання смерть

Дослідження свідчать, що хронічне недосипання може призводити до більш ранньої смерті.

Головна порада Уляни Супрун — не чекайте вихідних, щоб поспати. Не думайте, що сон – це згаяний час, це внесок у своє здорове та тривале життя.

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