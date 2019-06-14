Супрун назвала хвороби, які виникають через хронічний недосип

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Які хвороби виникають через хронічний недосип
Які хвороби виникають через хронічний недосип / littlecoffeeplace.com

Звичка постійно відсипатися на вихідні та недостатньо спати загрожує не лише хронічним недосипом, поганим настроєм і зниженням працездатності.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає, що хронічний недосип може спричиняти та більш серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Які проблем та хвороб може викликати хронічний недосип

1. Переїдання та надмірна вага

Коли ми не висипаємося, організм шукає способи компенсувати брак енергії – шляхом споживання їжі. Недосипання збільшує потребу в енергії на 5%, але споживання, особливо після вечері — зростає більше, ніж на це є запит. Це загрожує переїданням, а відтак і появою надмірної ваги.

2. Проблеми з серцем, діабету

Постійний брак сну також може спричиняти ці проблеми, що у підсумку скорочують життя людини.

3. Тривожність

Недосипання сприймається мозком як тривожність. Тож є ризик потрапити в замкнене коло: прокинутися серед ночі, думати про зраду, наступного дня відчувати втому і ще більшу тривогу, і знову не спати через подвійну бентежність.

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4. Проблеми з мисленням, імунітетом

Постійна нестача навіть однієї години сну може впливати на здатність швидко мислити та діяти. Тривалий недосип знижує імунітет, погіршує загальне самопочуття, а також підвищує ризик респіраторних захворювань.

5. Проблеми з гормонами

У людей з тривалим недосипом збивається виділення гормонів, в тому числі тестостерону у чоловіків.

6. Депресія

Люди, які не висипаються, мають більшу схильність до депресій, параної чи тривожності.

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7. Рання смерть

Дослідження свідчать, що хронічне недосипання може призводити до більш ранньої смерті.

Головна порада Уляни Супрун — не чекайте вихідних, щоб поспати. Не думайте, що сон – це згаяний час, це внесок у своє здорове та тривале життя.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Уляна Супрун Здорове життя Депресія Психологія Імунітет Діабет Серцево-судинні захворювання
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