Супрун назвала лікарні, які першими проводитимуть операції з трансплантацій

В Україні запровадили єдину державну інформаційну систему трансплантації. Ця база містить усю інформацію про розташування донора та пацієнта, що потребує трансплантації, стан його здоров’я та результати досліджень.

Україна також вже купила готовий реєстр донорів кісткового мозку, зазначає в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у інтерв'ю "Радіо Свободі".

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Наразі експерти тестують систему і до кінця року вона почне доповнюватися інформацією про донорів та реципієнтів.

В Україні налагодили навчання трансплант-координаторів.

Лікар Уляна Супрун “Це люди, які, з одного боку, мають спілкуватися з родинами та пояснювати, чому родичі повинні підписувати документи про донорство. З іншого – координувати весь процес трансплантації. Вони навчаються протягом одного місяця. Зараз післядипломну освіту можна здобути в Запорізькому медичному університеті”.

Також розроблять план між МОЗ та ДСНС та поліцією, як вони транспортуватимуть органи – гелікоптерами або машинами, залежно від відстані.



Розроблять план, як ДСНС та поліція транспортуватимуть органи

Уляна Супрун “ Охматдит" та Національний інститут раку проводитимуть трансплантацію кісткового мозку, а Запорізька обласна лікарня та Інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова – органів. Уже було проведено тендер. Чекаємо, щоб доставили на 50 мільйонів гривень додаткове обладнання, яке їм потрібно для проведення трансплантації. І до літа вся необхідна апаратура має бути на місцях.”

Місцеві лікарні повинні мати обладнання, за допомогою якого можна констатувати смерть мозку. Один сет такої апаратури коштує 1,5 мільярда гривень. Супрун сподівається, що якусь частину зможе закупити місцева влада, щось допоможемо ми завдяки пілотним програмам.

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При цьому потрібно не лише купити обладнання, а й навчити персонал користуватися такою технікою. Ймовірно, що в Україну запросять експертів. До прикладу, буде виїзний персонал в одній лікарні невеличкого міста, який працюватиме й на інші заклади, якщо виникне необхідність.

Оплата за трансплантацію буде йти через НСЗУ. Але необхідно окремий центральний орган виконавчої влади, який координуватиме всю роботу. Наразі невідомо, хто цим буде займатися.

Щодо координації, то на місцях є трансплант-координатори та хірурги, але на рівні країни вони не зможуть все вирішувати.

Необхідно, щоб у реєстри було правильно прописані, а людей обирали за всіма критеріями, щоб транспортували орган за кілька годин з іншого міста, щоб операція вдало пройшла, щоби були необхідні ліки, продумана програма реабілітації після проведення трансплантації.

Лікар Уляна Супрун “Тобто побудувати систему так, щоб якнайменше заважати лікарям, дати їм можливість просто оперувати та рятувати пацієнтів. Тобто логістичну та бюрократичну роботу мають виконувати не ті самі лікарі, що оперують, а окремі люди – трансплант-координатори та новий центр, який відповідатиме за трансплантацію по всій країні”.

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