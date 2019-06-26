Супрун назвала напої, які містять найбільше доданих цукрів
Додані цукри – це ті цукри, які додають до різних харчових продуктів. Це, зокрема, мед і цукор у соках та сиропах.
ВООЗ радить дорослим людям споживати приблизно 25 грамів доданих цукрів на день. Не варто перевищувати вживання 50 грамів цукрів – від 5 до 10 чайних ложок.
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Це умовні обмеження, оскільки все залежить від фізичного рівня підготовки людини та її потреби у енергетичних витратах. Рекомендації ВООЗ стосуються людей, яким бракує фізичних навантажень і не бракує калорій.
В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун застерігає: додані цукри можуть нашкодити людині.
Де найбільше доданих цукрів у напоях
1. Солодкі газовані напої — 10% цукру. До прикладу, маленька пляшка коли — це 35 грамів цукру.
2. Холодний чай в пляшці — 500 мілілітрів напою містять денну норму цукру — від 20 до 55 грамів. Супрун радить пити гарячі напої у спеку, а холодні напої не здатні розв'язати питання терморегуляції.
3. Солодкі йогурти — близько 15% цукру. Маленька пляшечка наче корисного йогурту "зі злаками, ягодами, чіа і кіноа" містить понад 30 грамів цукру. А от півлітри солодкого йогурту взагалі перевищує добову норму.
4. Соки — 10 грамів цукру в 100 мілілітрах. Навіть якщо на упаковці пише "без цукру", він там міститься – у фруктах. Але на відміну від фруктів чи ягід, сокові бракує клітковини, тому його глікемічний індекс вищий.
5. Енергетики — від 3 до 60 грамів цукру в банці. Споживання таких напоїв виправдано в екстремальних умовах, коли немає часу відпочити та поїсти. Але додані цукри в енергетиках дістануться підшкірному жиру та печінці.
6. Кава та чай. Самі ці напої не містять цукру. Але звичка його додавати чи вживати ще якийсь смаколик роблять їх шкідливими. А у випадку раф-кави, там вже міститься сироп.
Уляна Супрун не радить вживати цукрозамінники замість цукру. Низка рекомендацій дійсно радять людям з ожирінням вживати не цукор, а цукрозамінники. Це суттєво зменшує споживання калорій. Але ефективність такого підходу суперечлива.
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