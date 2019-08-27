Супрун назвала найбезпечніший спосіб приготування картоплі
Наприкінці літа настає час збору врожаю картоплі. Це корисний продукт, адже він містить багато калію, магнію, фосфору, а також клітковини.
Попри це, користь картоплі, які і будь-якого іншого овоча, залежить від способу його приготування – запевняє в.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
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У порівняні з 20 століттям споживання свіжої картоплі у всьому світі скоротилося вдвічі, а от споживання переробленої (зокрема, картоплі фрі) картоплі зросло.
Користь картоплі
У 100 грамах вареної чи печеної картоплі лише 94 ккал. Це менше, ніж рис чи спагеті. Але коли ми споживаємо картоплю, яку готувати в олії, з вершками чи сметаною, з шинкою, то це збільшує у рази калорійність.
Цей продукт має високий глікемічний індекс. Тобто, при споживанні цієї страви рівень глюкози в крові швидко зростатиме. Щоб картопля була корисною для організму, варто її поєднувати з овочами. На десерт обирайте фрукти замість солодощів.
У картоплі міститься вітаміни С та В6, калій, магній, фосфор, велика кількість клітковини.
Як готувати картоплю
Уляна Супрун переконує: ідеальна страва з картоплі має бути нежирна, холодна, приготована у шкірці й доповнена овочами. Це дозволить не з'їсти зайву порцію, жирів, утворених з олії альдегідів.
Такий спосіб приготування збереже під шкіркою вітаміни та мінерали, і переведете крохмаль у потрібну, резистентну, форму.
Споживання страв з таким типом крохмалю (холодної картоплі, сухого хлібу) знижує ризик метаболічного синдрому.
У раціоні Супрун радить дотримуватися динамічної рівноваги. Протягом тижня ми маємо їсти переважно повноцінну, багату різними нутрієнтами їжу. У цілому потрібно триматися в здорових межах та періодично їсти пюре, деруни чи зрази, які забороняють “дієтологині” з інстаграму.
Щодо картоплі фрі та чіпсів, то Уляна Супрун категорично не радить їх споживати.
Фритюр роблять на суміші олій, і нагрівають їх за високої температури по кілька разів. Це призводить до утворення транс-жирів, а вони сприяють запальним процесам та атеросклерозу. Тому якщо щодо дерунів на оливковій олії можуть бути періодичні святкові дні, то картопля фрі чи “риба з чіпсами” не мають жодних виправдань.
Замість картоплі як гарнір обирайте частіше гречку, пшоно, нешліфований рис, перловку, усі можливі бобові, та коренеплоди: пастернак, селеру, моркву. Вони також багаті на клітковину та мікроелементи, малокалорійні, містять повільні вуглеводи, а також (в різних межах) білок.
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