Супрун назвала найбезпечніший спосіб приготування картоплі

Наприкінці літа настає час збору врожаю картоплі. Це корисний продукт, адже він містить багато калію, магнію, фосфору, а також клітковини.

Попри це, користь картоплі, які і будь-якого іншого овоча, залежить від способу його приготування – запевняє в.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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У порівняні з 20 століттям споживання свіжої картоплі у всьому світі скоротилося вдвічі, а от споживання переробленої (зокрема, картоплі фрі) картоплі зросло.

Користь картоплі

У 100 грамах вареної чи печеної картоплі лише 94 ккал. Це менше, ніж рис чи спагеті. Але коли ми споживаємо картоплю, яку готувати в олії, з вершками чи сметаною, з шинкою, то це збільшує у рази калорійність.

Цей продукт має високий глікемічний індекс. Тобто, при споживанні цієї страви рівень глюкози в крові швидко зростатиме. Щоб картопля була корисною для організму, варто її поєднувати з овочами. На десерт обирайте фрукти замість солодощів.

У картоплі міститься вітаміни С та В6, калій, магній, фосфор, велика кількість клітковини.

Як готувати картоплю

Уляна Супрун переконує: ідеальна страва з картоплі має бути нежирна, холодна, приготована у шкірці й доповнена овочами. Це дозволить не з'їсти зайву порцію, жирів, утворених з олії альдегідів.

Такий спосіб приготування збереже під шкіркою вітаміни та мінерали, і переведете крохмаль у потрібну, резистентну, форму.

Резистентний крохмаль – що це? Це такий крохмаль, якого не розщеплюють ферменти підшлункової, і він дістається бактеріям товстого кишківника. Ті, у свою чергу, роблять із крохмалю жирні кислоти з коротким ланцюгом.

Споживання страв з таким типом крохмалю (холодної картоплі, сухого хлібу) знижує ризик метаболічного синдрому.

Уляна Супрун “Картоплю краще за все запікати чи відварювати в шкірці, на пару, або готувати у мікрохвильовці. Так вітамін С і калій не втрачатимуться. Мікрохвильова піч зберігає вдвічі більше вітаміну С, ніж каструля з окропом”.

Супрун радить також порізати картоплю, швидко обсмажити зі спеціями та часником та їсти. Так наче і буде скоринка, і не буде просякнутої олією страви. У салати можна додавати відварену чи печену картоплю. Пюре можна робити не на молоці, а на тій воді, у якій картопля варилася. Це зменшить жирність, позбавить від проблеми з лактозою молока, якщо хтось її не переносить, і поверне калій та інші мікроелементи в страву. Смажена картопля чи деруни містять у підсумку багато омега-6 жирних кислот. Їх надлишок сприяє формуванню протизапального фону. При сильному нагріванні соняшникова олія (як всі олії) утворює альдегіди.

Уляна Супрун “Найкращими оліями для смаження вважають оливкову та ріпакову. Вони не мають димити та чорнішати в процесі приготування. Картопля надто добре вбирає в себе жир, тому яка б олія чи смалець не були, в порції дерунів жирів буде забагато. Тому ми та кажемо: не їжте смажену картоплю часто”.

У раціоні Супрун радить дотримуватися динамічної рівноваги. Протягом тижня ми маємо їсти переважно повноцінну, багату різними нутрієнтами їжу. У цілому потрібно триматися в здорових межах та періодично їсти пюре, деруни чи зрази, які забороняють “дієтологині” з інстаграму.

Щодо картоплі фрі та чіпсів, то Уляна Супрун категорично не радить їх споживати.

Фритюр роблять на суміші олій, і нагрівають їх за високої температури по кілька разів. Це призводить до утворення транс-жирів, а вони сприяють запальним процесам та атеросклерозу. Тому якщо щодо дерунів на оливковій олії можуть бути періодичні святкові дні, то картопля фрі чи “риба з чіпсами” не мають жодних виправдань.

Замість картоплі як гарнір обирайте частіше гречку, пшоно, нешліфований рис, перловку, усі можливі бобові, та коренеплоди: пастернак, селеру, моркву. Вони також багаті на клітковину та мікроелементи, малокалорійні, містять повільні вуглеводи, а також (в різних межах) білок.

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