Якщо людина хоча б раз в житті мала проблеми з каменями в нирках, то цей досвід вона, швидше за все, запам’ятає. На сечокам’яну хворобу хворіє близько 12% населення світу. Ризики виникнення цієї хвороби мають ті, хто не піклується про здоров’я своїх нирок.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповідає, що кальцій та оксалати (щавлева кислота) чи фосфати, або сечова кислота можуть кристалізуватись в нирках. За умови, якщо їх концентрація в солі занадто велика. З часом ці кристали збільшуються та буквально формуються у "камені".

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Невеликого розміру камені можуть самостійно пройти, не викликають неприємних симптомів та не потребують спеціального лікування. А от коли камені великі вони можуть блокувати потік сечі.

Вони можуть потрапити в будь-яку точку сечової системи — нирки, сечоводи (вузькі трубки, що з'єднують кожну нирку з сечовим міхуром), сечовий міхур або уретру.

Уляна Супрун “На додаток до болю і проблем із сечовипусканням, ниркові камені також можуть викликати кровотечу та пошкодження нирок, підвищують ризик інфекції сечовивідних шляхів і навіть пов'язані з серцево-судинними хворобами”

Неприємні симптоми переважно виникають, коли камінь застряє у нирці, починає рухатися вниз по сечоводу або викликає інфекцію. Увесь цей процес найчастіше супроводжується сильним болем.

Сечокам’яна хвороба – симптоми • гострий біль в попереку, який може відчуватися і в паху

• зміни кольору сечі або кров у сечі

• бажання сечовипускання виникає частіше, ніж зазвичай

• незначна кількість сечі під час сечовипускання

• нудота та блювання з підвищенням температури

Якщо ви помітили схожі симптоми – потрібно терміново звернутися до медика та не займатися самолікуванням.



Супрун назвала перші симптоми сечокам’яної хвороби

Ризик виникнення хвороби підвищений при таких факторах:

1. спадковість;

2. мале вживання води;

3. погане харчування;

4. наявність хвороб органів травлення чи операції, пов’язані з ними;

5. куріння;

6. наявність діабету 2 типу, хронічної діареї чи надмірної ваги.

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