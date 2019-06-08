Супрун назвала предмети, які найчастіше ковтають діти

Діти намагаються доторкнутися до всього та спробувати це на смак. І навіть найвідповідальніші батьки інколи не встигають кліпнути очима, як дитина може проковтнути предмет. Та часто ця цікавить може закінчитися госпіталізацією до лікарні.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наводить статистику: протягом року в приймальне відділення хірургії НДСЛ Охматдит звертається близько півтисячі дітей зі скаргами на проковтування сторонніх тіл. Кожна четверта дитина потребує госпіталізації до лікарні.

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Деталі від іграшок, монети, булавки, батарейки, сережки чи ланцюжки потрапляючи у дихальні шляхи чи шлунково-кишковий тракт несуть серйозну загрозу.

В зоні ризику діти від 1 до 3 років — вони найчастіше їдять щось зовсім неїстівне. Зафіксовані випадки проковтування булавки у віці 1, 7 та 9 місяців.

Лікар Уляна Супрун " Часто це трапляється внаслідок того, що батьки залишають дитину без нагляду або ж свідомо дозволяють гратися предметами, які містять небезпечні деталі. Збільшенню кількості нещасних випадків також сприяє вільний продаж неякісних чи заборонених для певного віку дітей іграшок. Трапляються випадки, коли старші брати чи сестри під час гри "годують” менших батарейками, монетами, скляними кульками для декору "

Що найчастіше ковтають діти та чим це небезпечно

1. Кнопкоподібні літієві батарейки

Вони широко використовуються в іграшках, предметах побуту. Після потрапляння в шлунково-кишковий тракт батарейка за короткий проміжок часу нагрівається до температури понад 100 градусів. Через це з неї витікає електроліт, що призводить до тяжких опіків та виразок слизових оболонок.

2. Дитячі конструктори, які часто містять багато маленьких високопотужних магнітів

Після потрапляння у шлунок виникають дії високо тиску між притяганням двох магнітів. Після чого виникає порушення кровопостачання в цій зоні, некроз стінки або кишкова непрохідність. В такому випадку дитина потребуватиме складної операції.

3. Гідрогелеві кульки, які широко використовуються для інтер’єру, прикрас для рослин

Ці кульки можуть значно збільшуватися в об’ємі та спричинити кишкову непрохідність. Таку небезпеку становлять і об’єкти, які поглинають вологу.



Не давайте дітям гратися з гідрогелевими кульками

4. Безоари

Це сторонні тіла, що формуються при постійному ковтанні деяких речовин натурального або синтетичного походження, що поступово накопичуються в шлунку.

Вони можуть формуватися від кількох днів до невизначеного проміжку часу. У шлунку можуть досягати дуже великих розмірів та заповнювати весь його об'єм. Зі збільшенням розміру можна відчувати біль і тяжкість, зниження апетиту, нудота і блювання, втрата ваги.

Великі безоари можуть спричиняти тяжкі ускладнення: кишкову непрохідність, виразкування, перфорації, кровотечі. Щоб їх усунути — потрібне оперативне втручання.

У дітей найчастіше можуть виникати трихобезоари, що виникають внаслідок так званого "синдрому Рапунцель”. Дитина спершу вириває своє волосся або волосся матері, а потім проковтує. З часом воно накопичується у шлунку.

Можуть виникати фітобезоари – при споживанні великої кількості хурми та продуктів рослинного походження, які містять багато клітковини.

Піксобезоари виникають в результаті постійного проковтування жувальної гумки або пластиліну.

Як вберегти дитину від ковтання сторонніх предметів:

1. Зверніть увагу на вікові обмеження

Іграшки для дітей старшого віку можуть містити дрібні деталі. Тому купуйте іграшки відповідно до віку.



Це – вікові обмеження. Звертайте увагу під час купівлі іграшок

2. Дрібні речі не повинні бути доступними для дитини

Зберігайте гроші в гаманцях, батарейки у шухлядах, а прикраси у шкатулках. Все це не менш важливо, ніж постійно прибирати вдома і ховати від дітей ліки.

3. Предмети побуту – не забавка чи відволікання дітей

4. Не купуйте додому нічого, що має маленькі магніти та іграшки, для роботи яких потрібні маленькі батарейки.

5. Пояснюйте старшим дітям, які предмети небезпечно давати малюкам. Запропонуйте відразу ховати такі речі.

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