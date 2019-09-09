Супрун назвала тривожні сигнали під час головного болю
Біль викликають різні причини й фактори. Тому універсального засобу від головного болю немає – потрібно шукати причину болю та її лікувати з допомогою лікаря.
Ексочільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун зазначає:головний біль буває первинний (кластерний біль та мігрені) і вторинний, тобто як наслідок інших станів.
Читайте також: Чому болить голова в потилиці та інших точках: причини й поради
При частих нападах головного болю потрібно вести щоденник і вказувати:
- як часто болить,
- де саме,
- яка тривалість,
- що їли,
- які ліки приймали,
- чи були препарати ефективними,
- для жінок – яка фаза місячного циклу.
Ця інформація знадобиться для діагностування типу болю і пошуку можливих тригерів.
При підозрі на небезпечні захворювання (у списку позначені зірочкою*), тоді необхідно зробити МРТ. В інших випадках особливої потреби в цьому немає.
Тривожні сигнали в разі головного болю:
- блискавичний раптовий біль, що сягає максимуму за 5 хвилин
- напади блювання
- травма голови
- ортостатичний біль (лежали та різко встали)
- можливі симптоми гігантоклітинного артеріїту (запалення артерій)
- червоне око — симптоми глаукоми (підвищення внутрішньоочного тиску)
- проблеми із нижньою щелепою, як заклинило
- рак в анамнезі
- отруєння чадним газом
- раптовий біль в пацієнтів із ВІЛ/СНІДом*
- біль, що змушує прокинутися від сну*
- поява болю після 50 років*
- раптова поява нового неврологічного чи когнітивного порушення*
- раптовий розвиток зміни особистості (за свідченням близьких)*
- помутніння свідомості*
- біль прогресує і триває тижнями*
При наявності цих симптомів варто звернутися до лікаря.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.