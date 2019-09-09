Супрун назвала тривожні сигнали під час головного болю

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Супрун назвала тривожні сигнали під час головного болю
Супрун назвала тривожні сигнали під час головного болю / maxliving.com

Біль викликають різні причини й фактори. Тому універсального засобу від головного болю немає – потрібно шукати причину болю та її лікувати з допомогою лікаря.

Ексочільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун зазначає:головний біль буває первинний (кластерний біль та мігрені) і вторинний, тобто як наслідок інших станів.

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При частих нападах головного болю потрібно вести щоденник і вказувати:

  • як часто болить,
  • де саме,
  • яка тривалість,
  • що їли,
  • які ліки приймали,
  • чи були препарати ефективними,
  • для жінок – яка фаза місячного циклу.

Ця інформація знадобиться для діагностування типу болю і пошуку можливих тригерів.

 
Уляна Супрун
“Навіть частий головний біль і мігрені не є свідченням пухлини мозку, як це заведено вважати завдяки кінематографу і катастрофічному мисленню. Але за протоколом, лікар має спершу виключити найкритичніші причини головного болю, тобто запитати щодо наступного переліку”

При підозрі на небезпечні захворювання (у списку позначені зірочкою*), тоді необхідно зробити МРТ. В інших випадках особливої потреби в цьому немає.

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Тривожні сигнали в разі головного болю:

  • блискавичний раптовий біль, що сягає максимуму за 5 хвилин
  • напади блювання
  • травма голови
  • ортостатичний біль (лежали та різко встали)
  • можливі симптоми гігантоклітинного артеріїту (запалення артерій)
  • червоне око — симптоми глаукоми (підвищення внутрішньоочного тиску)
  • проблеми із нижньою щелепою, як заклинило
  • рак в анамнезі
  • отруєння чадним газом
  • раптовий біль в пацієнтів із ВІЛ/СНІДом*
  • біль, що змушує прокинутися від сну*
  • поява болю після 50 років*
  • раптова поява нового неврологічного чи когнітивного порушення*
  • раптовий розвиток зміни особистості (за свідченням близьких)*
  • помутніння свідомості*
  • біль прогресує і триває тижнями*

При наявності цих симптомів варто звернутися до лікаря.

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Теги: Лікування Уляна Супрун Новини Здоров'я Здоров'я
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