Супрун назвала тривожні сигнали під час головного болю

Біль викликають різні причини й фактори. Тому універсального засобу від головного болю немає – потрібно шукати причину болю та її лікувати з допомогою лікаря.

Ексочільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун зазначає:головний біль буває первинний (кластерний біль та мігрені) і вторинний, тобто як наслідок інших станів.

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При частих нападах головного болю потрібно вести щоденник і вказувати:

як часто болить,

де саме,

яка тривалість,

що їли,

які ліки приймали,

чи були препарати ефективними,

для жінок – яка фаза місячного циклу.

Ця інформація знадобиться для діагностування типу болю і пошуку можливих тригерів.

Уляна Супрун “Навіть частий головний біль і мігрені не є свідченням пухлини мозку, як це заведено вважати завдяки кінематографу і катастрофічному мисленню. Але за протоколом, лікар має спершу виключити найкритичніші причини головного болю, тобто запитати щодо наступного переліку”

При підозрі на небезпечні захворювання (у списку позначені зірочкою*), тоді необхідно зробити МРТ. В інших випадках особливої потреби в цьому немає.

Тривожні сигнали в разі головного болю:

блискавичний раптовий біль, що сягає максимуму за 5 хвилин

напади блювання

травма голови

ортостатичний біль (лежали та різко встали)

можливі симптоми гігантоклітинного артеріїту (запалення артерій)

червоне око — симптоми глаукоми (підвищення внутрішньоочного тиску)

проблеми із нижньою щелепою, як заклинило

рак в анамнезі

отруєння чадним газом

раптовий біль в пацієнтів із ВІЛ/СНІДом*

біль, що змушує прокинутися від сну*

поява болю після 50 років*

раптова поява нового неврологічного чи когнітивного порушення*

раптовий розвиток зміни особистості (за свідченням близьких)*

помутніння свідомості*

біль прогресує і триває тижнями*

При наявності цих симптомів варто звернутися до лікаря.

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