Супрун перерахувала аналізи, які потрібно здати перед вагітністю

Один з важливих етапів при плануванні зачаття полягає в медичному обстеженні обох партнерів.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун написала перелік аналізів та діагностику, які потрібно здати аналізи перед плануванням вагітності та зачаттям, а також що ще потрібно зробити.

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1. Загальний аналіз крові

Цей аналіз покаже наявні запальні процеси чи анемію. Лікар при цьому призначить додаткові обстеження та лікування.

Також потрібно дізнатися про групу крові батьків, резус-фактор.

Резус-фактор – що це? Це наявність певного білка на поверхні еритроцитів. Якщо група крові Rh- — значить білка немає та імунна система його ніколи не бачила. Якщо в батька кров Rh+, а в матері Rh-, то не обов’язково в дитини буде Rh+ (батько може бути Rh+/Rh-).

2. Пройти діагностику інфекційних хвороб

Батькам потрібно пройти аналізи на сифіліс, ВІЛ, гепатиту C, герпес та наявність імунітету до гепатиту B, токсоплазмозу, кору.

Навіть якщо у вас немає імунітету до токсоплазми, і є кіт (коти — це одна із ланок життєвого циклу токсоплазми, збудника небезпечної для плода інфекції), не варто його віддавати в притулок. Джерелом токсоплазмозу для людини є непросмажене чи солоне м’ясо, а не котячі фекалії.

3. Оновіть чи зробіть щеплення

Під час вагітності інфекційні хвороби – це суттєвий ризик для фізичного та розумового розвитку дитини. Не всі щеплення можна робити під час вагітності. Тому проконсультуйтеся з лікарем та перевірте імунітет до хвороб.

Краще зробити щеплення до зачаття дитини. Якщо один із партнерів носій вірусу гепатиту B, то іншому слід пройти вакцинацію.



Оновіть чи зробіть щеплення

Щеплення проти правця і дифтерії слід робити кожні десять років.

4. Киньте курити, вживати алкоголь та наркотики

Це стосується обох майбутніх батьків. Всі ці сполуки псують життєздатність яйцеклітини, сперматозоїдів і їхню якість.

5. Розберіться з хронічними захворюваннями та ліками

Хронічні хвороби можуть впливати не лише на якість життя, а на фертильність і перебіг вагітності. При цьому, хронічні хвороби не означають, що не можна народжувати дітей.

Перед зачаттям потрібно проконсультуватися з лікарем щодо корекції хвороб.

6. Нормалізуйте вагу

Нормальна вага – це індекс маси тіла (ІМТ) більший за 18,5 та менший за 25.

Ожиріння (ІМТ понад 30) часто пов’язане із синдромом полікістозних яєчників, а той — зі складнощами фертильності.



Нормалізуйте вагу

До того ж, жінки з нормальною вагою рідше потребують кесарського розтину під час пологів.

7. Перевірте щитоподібну залозу

Проблеми з щитоподібною залозою можуть призводити до ускладнення вагітності, прееклампсії, передчасного народження чи навіть вад розвитку. Якщо бракує гормонів щитоподібної залози, вагітність може і не настати.

Уляна Супрун “Тому при плануванні вагітності слід перевірити рівень гормонів (перший аналіз — це рівень тиреотропного гормону) та пройти обстеження в ендокринолога. Якщо ви приймаєте ліки, наприклад, при автоімунному тироїдіті, можливо, потрібно скорегувати дозу гормонів на період вагітності та годування грудьми. Ендокринолог також призначить добавки йоду за потреби”

8. Вживайте потрібні вітаміни

Потрібна фолієва кислота (вітамін В9). Почніть пити її за три місяці до запланованого зачаття, і не припиняйте до 12 тижня вагітності.

Цей вітамін вбереже плід від ймовірних вад. Рекомендована кількість — 400 мкг/добу. Фолієва кислота міститься в зелених овочах, шпинаті та печінці.

Людям з хворобами кишківника та печінки, а також веганам потрібні добавки В12. Якщо ж у жінки анемія, тоді потрібні добавки заліза або лікування.

9. Відвідайте гінеколога

Жінці необхідно зробити УЗД органів малого таза та цитологічне дослідження цервікального каналу. Це варто робити 1-2 роки.

Необхідно перевіряти примордіальні фолікули, стан ендометрію, обговоріть з лікарем тривалість циклу.

Варто дізнатися про стан своїх фолікулярних запасів — потенційну кількість яйцеклітин, що можуть пройти овуляцію (дозрівання) упродовж життя. Кількість примордіальних фолікулів можна побачити на УЗД в першій половині циклу.

Чоловікам потрібно пройти обстеження в уролога, особливо якщо є дискомфорт із сечовипусканням або часткова еректильна дисфункція.

10. Не варто перейматися, якщо вагітність не настала в перший же цикл

Лікар Уляна Супрун “Більшість здорових фертильних пар можуть зачати упродовж 6-12 місяців. Жінкам, старшим за 35 років, може знадобитися вдвічі більше часу. За різними даними, 78-82% жінок 35-40 років можуть завагітніти протягом року. У 24-34 роки такий шанс становить 84%”

Максимальна ймовірність зачаття буде в разі незахищеного сексу тричі на тиждень за тиждень до ймовірної овуляції та під час неї. Час настання овуляції в усіх різний, і з віком овуляція може наставати пізніше.

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