Супрун перерахувала фактори, які впливають на запах тіла

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Супрун перерахувала фактори, які впливають на запах тіла
Супрун перерахувала фактори, які впливають на запах тіла / wellandgood.com

Влітку особливо актуальною постає проблема запаху тіла. На це впливає не лише висока температура повітря, а ціла низка факторів — наш раціон, гормони, генетика, тощо.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає, що на нашій шкірі є потові екринові, потові апокринові та сальні залози.

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Лікар Уляна Супрун
“Екринові потові залози активно працюють під час фізичних навантажень, та коли нам спекотно. Цих залоз найбільше, і вони відкриваються безпосередньо на поверхню шкіри. Протоки апокринових залоз відкриваються у волосяний фолікул. Ці залози починають активно працювати в період статевого дозрівання. Розташовані вони досить локально — у пахвових зонах, у зоні паху та навколо сосків. Вони ж активуються, коли ми переживаємо стрес, цим самим спричиняють так званий "емоційний піт"”

Що впливає на запах людини

1. Генетика

Існують дослідження, які підтверджують те, що близнюки мають однаковий запах. Привабливість чи непривабливість нашого запаху для протилежної статі частково пов’язана зі ступенем спорідненості генів MHC (гени головного комплексу гістосумісності). Тобто, людина схильна віддавати перевагу людині, яка з нею менш генетично споріднена.

Але з деякими генетичними захворюваннями, такими як триметиламінурія, у людини може бути неприємний запах тіла.

Це мутація в гені ферменту, який перетворює триметиламін. Він накопичується в тканинах і надає тілу і всім його рідинам неприємного різкого запаху гнилої риби.

2. Раціон

Негативно впливають на запах тіла продукти із високим вмістом сірки (цибуля, часник, кольрабі чи навіть броколі). Алкоголь, велика кількість вуглеводів та спецій також роблять запах поту більш інтенсивним та неприємним.

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3. Гормональний статус та емоційний стан

Підвищує потовиділення високий рівень стресу. Тому людина можна пахнути по-різному – чи то "щастям" чи то "страхом". На запах також впливає вживання гормональних контрацептивів.

4. Бактерії та мікроорганізми

По всьому тілу, а також у верхніх шарах живуть бактерії та мікроорганізми. Найчастіше в пахвах трапляються стафілококи та коринебактерії. На запах поту впливають гігієнічні звички та застосування косметичних засобів, в тому числі, антиперспірантів. Через це залишаються лише ті бактерії, які можуть "витримати" дію засобів.

5. Засоби гігієни

Найпопулярніші засоби, які пригнічують потовиділення та запахоутворення — антиперспіранти та дезодоранти.

 
Уляна Супрун
“Діючою речовиною антиперспірантів найчастіше є солі алюмінію. Під час контакту з потом, вони буквально заліплюють потові залози. Як наслідок — виділення поту зменшується. Таким чином екринові залози досить легко заблокувати, але апокринові знешкодити важче. Саме тому антиперспіранти гірше рятують від "емоційного поту", що виникає через стрес”

Дезодоранти пригнічують ріст бактерій, вони не захищають від поту, але можуть бути ефективнішими у подоланні неприємного запаху.

Немає підтвердженого зв’язку між використанням дезодорантів та розвитку раку грудей чи хвороби Альцгеймера.

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Солі алюмінію можуть викликати деякі види пухлин. Але лише, коли вони проникають безпосередньо у кров. Але дослідження свідчать, що вони потрапляють у дуже малій кількості. Тому Уляна Супрун радить з цього приводу не перейматися.

Але є дані про істотний зв’язок виникнення раку яєчників і використанням тальку в зоні паху.. А ще потрібно бути обережними з аерозолями, адже ними можна отруїтися.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Уляна Супрун
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