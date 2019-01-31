Супрун підтримала використання марихуани в медичних цілях

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Супрун підтримала застосування канабісу
Супрун підтримала застосування канабісу / pixabay.com

Медичний канабіс допомагає полегшити страждання пацієнтів та нормалізувати самопочуття при низці тяжких захворювань і станів. Тому використовувати його у медицині, звісно з певними застереженнями, нормальна світова практика.

Медичний канабіс має безліч доведених лікувальних та паліативних ефектів, і дозволений, наприклад, в 25 штатах США, Австралії, Канаді, його використання давно врегульовано в багатьох європейських країнах. Про це написала виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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У чому ефективність канабісу? Рослини роду Cannabis містять активні речовини – канабіноїди. Найбільш вивченими є тетрагідроканабінол (ТГК) та канабідіол (КБД). 

 
Уляна Супрун
“Їхня дія відрізняється: ТГК має виражені психотропні ефекти і збуджує нервову систему, це активна речовина "трави" чорного ринку. КБД майже не має психотропної дії, знеболює, розслабляє і гальмує. В медичному канабісі переважає КБД”.

Наше тіло виробляє схожі молекули – ендоканабіноїди, себто внутрішні канабіноїди. Вважають, що мігрень, фіброміалгія і синдром подразненого кишківника є наслідком браку ендоканабіноїдів

Є різні способи споживання канабіноїдів: масла, таблетки, мазі, куріння та вапоризація. Дітям в разі епілепсії прописують пероральний прийом канабіноїдів.


Рослина роду Cannabis

Медичний канабіс застосовують в таких випадках:

  1. Хвороба Альцгеймера. Є істотні докази того, що регулярне помірне споживання канабісу допомагає сповільнити прогрес хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних хвороб.
  2. Рак. Головною цінністю медичного канабісу є паліативна допомога онкохворим. Втім, клінічні дослідження на людях наразі показали можливість використання канабісу у лікуванні базальноклітинного раку.
  3. Хронічний біль. Масштабні рандомізовані подвійні сліпі клінічні дослідження показали ефективність та безпечність канабісу при хронічному болі.
  4. Синдром подразненого кишківника, в тому числі хвороба Крона та виразковий коліт. 50% пацієнтів із хворобою Крона повністю одужали, а 90% відчули значні покращення. .
  5. Множинний склероз (МС). Канабіс ефективний і безпечний паліативний засіб при цій хворобі. Крім того, дослідження вказують на можливий лікарський ефект канабісу у відновленні мієлінових оболонок нейронів при МС.
  6. Епілепсія в дорослих і дітей. Медичний канабіс знижує частоту і тривалість епілептичних нападів, в тому числі — в разі епілепсії, що не піддається медикаментозному лікуванню.
  7. Нудота і блювота внаслідок хіміотерапії.
  8. В США медичний канабіс призначають також в разі пост-травматичного синдрому і глаукоми.
  9. Є низка робіт, що вивчали ефективність медичного канабісу в разі тривожності, порушення сну, покращення апетиту в ВІЛ-інфікованих людей, депресії.

Медичний канабіс має і побічні ефекти – запаморочення, байдужість, порушення пам’яті та звикання, вплив на серцево-судинні та респіраторні хвороби. Звісно, перед будь-яким призначенням, лікар зважує користь та ризики застосування та виписує споживання таких препаратів лише за необхідності.

 
Уляна Супрун
“Доступ пацієнтів до препаратів на основі канабісу – це реалізація їхнього права на медичну допомогу. Важливо підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях та медицині”.

Підписати петицію про законодавчий дозвіл на застусування медичного канабісу можна на сайті ВРУ

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Теги: Здоров'я Лікування Медицина Уляна Супрун Наркотики
Джерело: Здоров'я 24
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