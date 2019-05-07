Супрун подала до суду на журналіста "1+1" через фейки

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун подала до суду на журналіста, ведучого програми "Гроші" на телеканалі "1+1" Олександра Дубінського про захист честі, гідності, ділової репутації.

За словами Уляни Супрун, журналіст звинуватили її в тому, що "під виглядом реформ вона займається розкраданням і відмиванням бюджетних коштів".

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Уляна Супрун “Автор цих матеріалів Олександр Дубінський. Особа, яка не здатна надати доказів стосовно своїх же звинувачень, але не соромиться ними розкидатись. І робить це майже індустріальними темпами. Тому його матеріали схильні вважати замовними… Щойно зареєстрували позовну заяву про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації в Солом’янському суді”.

Вона зазначила, що у матеріалах журналіст щодо неї та Міністерства охорони здоров’я "видає свої судження за факти або створює навколо реальних подій брехливий контекст".

Уляна Супрун додала, що на Дубінського щонайменше чотири рази подавали позови до суду. Усі справи стосуються спростування інформації, недостовірної інформації, надання доказів та захисту ділової репутації.

На початку травня на сайті журналіста Олександра Дубінського опублікували інформацію про впроваджееня плати у розмірі 28,8 гривень за розміщення електронних записів на сайті МОЗ про проходження медичного огляду, а також про бюджетні кошти на підвищення кваліфікації медпрацівників. У МОЗ назвали ці повідомлення неправдивими.

МОЗ України “Документ, який наводиться у дописі, – фейк. Зайвий доказ цього – в публікації наведено документ без деталей і коректного посилання на нормативні акти, без підписів і реєстраційних номерів. Такий документ ніколи не виходив з МОЗ України”.

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