Супрун порадила, як вберегтися від харчового отруєння

Понад 600 мільйонів людей щороку хворіють через споживання їжі, яка була заражена бактеріями, вірусами, паразитами, токсинами чи хімічними речовинами. Близько 420 тисяч — помирають.

Щоби вберегти себе та свою сім’ю, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун радить дбати про гігієну, свіжість продуктів та готувати правильно.

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Яких правил потрібно дотримуватися, щоб вберегтися від харчових отруєнь

1. Використовуйте безпечну воду та продукти

– Ретельно мийте овочі та фрукти. Не пробуйте на смак продукти на ринку.

– Куштуйте продукти вдома після того, як помиєте їх.



Ретельно мийте овочі та фрукти

– Стежте за терміном придатності продуктів, обирайте свіжі.

2. Не зберігайте сирі продукти з приготовленими

Зберігайте сире м’ясо, рибу та овочі окремо від інших продуктів. Зберігайте продукти в закритому посуді, аби не допустити контакту.

Для сирих продуктів використовуйте окреме кухонне приладдя.

3. Не забувайте про чистоту рук та кухонного приладдя

Мийте руки перед тим, як готувати їжу, під час приготування, після контакту з сирими продуктами (м'ясом, рибою, яйцями та овочами), а також після того, як ви викидаєте щось у смітник.

Лікар Уляна Супрун “Мийте та дезінфікуйте кухонні поверхні та кухонне приладдя, яке використовуєте для готування.Мийте руки після туалету. Ця порада може виглядати банальною. Але дослідження свідчать, що лише 66% американців миють руки після користування вбиральнею. 70% з них не завжди користуються милом. Також за даними досліджень, лише 5% людей миють руки достатньо ретельно”.

Захищайте кухню від гризунів та комах.

4. Готуйте сирі м’ясо та рибу, дотримуючись температурного режиму

За допомогою високої температури можна знищити небезпечні мікроорганізми.

Супи та печеню варто прокип’ятити, аби бути певними, що вони приготовані при температурі понад 70 градусів.

Сік приготованого м’яса повинен бути не рожевим, а світлим.

5. Зберігайте продукти за безпечної температури

Готові страви не залишайте без холодильника не більше, ніж на дві години.

Продукти, які швидко псуються, швидко охолоджуйте.

Якщо необхідно ставити страву на стіл, то тримайте її гарячою.

Не розморожуйте продукти за кімнатної температури.

Уляна Супрун “Х очемо нагадати про шаурму, хот-доги та біляші, які продаються біля дому, зупинки чи переходу. Це завжди потенційно небезпечно — передусім через м’ясо та різноманітні соуси на основі майонезу. Якщо маєте хоч мінімальний сумнів щодо дотримання санітарних норм та правил зберігання їжі у місці, де її купуєте — утримайтеся від неї! І якщо вже дуже хочеться — краще приготуйте вдома ”.

При перших симптомах харчового отруєння – терміново звертайтеся до медиків.

Харчове отруєння – симптоми висока температура;

зниження або відсутність апетиту;

загальна слабкість;

діарея;

біль у животі;

здуття живота;

нудота і блювота;

холодний липкий піт;

низький тиск;

прискорене серцебиття.

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