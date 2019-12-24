Супрун пояснила, чи потрібно пити таблетки для покращення травлення
Під час застілля, коли на столі приготовані різні страви, люди часто переїдають. Деякі з них завбачливо готують свій організм до цього, вживають перед споживанням їжі ферментні препарати.
Уляна Супрун пояснила, чи корисно вживати препарати, що допоможуть перетравити їжу, йдеться на сторінці у Facebook.
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Вона зазначає, що кілька таблеток до важкого застілля не врятують людину від переїдання. Найкращим способом, щоб вберегтися від цього, є їсти менше та не сподіватися на силу таблеток.
Все тому, що організм людини містить природні ферменти, які допомагають розщеплювати їжу – травні ферменти, які виробляє ротова порожнина, тонкий кишківник, підшлункова залоза. Основними з них є амілаза, яка розщеплює вуглеводи, протеаза розщеплює білки, а ліпаза – жири.
Супрун не радить використовувати препарати, які містять ферменти, щоб більше з’їсти. Сучасна медицина не має достатньо доказів щодо безпечності та ефективності цих ліків при переїданні, порушенні дієти чи якщо є печії.
Вона наголошує, що перед призначенням ферментних ліків необхідно здати аналізи, які й підтверджують брак ферментів. Лікар також призначає необхідну дозу, а от самому пити таблетки скільки хочеться – не варто.
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