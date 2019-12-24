Супрун пояснила, чи потрібно пити таблетки для покращення травлення

Під час застілля, коли на столі приготовані різні страви, люди часто переїдають. Деякі з них завбачливо готують свій організм до цього, вживають перед споживанням їжі ферментні препарати.

Уляна Супрун пояснила, чи корисно вживати препарати, що допоможуть перетравити їжу, йдеться на сторінці у Facebook.

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Вона зазначає, що кілька таблеток до важкого застілля не врятують людину від переїдання. Найкращим способом, щоб вберегтися від цього, є їсти менше та не сподіватися на силу таблеток.

Все тому, що організм людини містить природні ферменти, які допомагають розщеплювати їжу – травні ферменти, які виробляє ротова порожнина, тонкий кишківник, підшлункова залоза. Основними з них є амілаза, яка розщеплює вуглеводи, протеаза розщеплює білки, а ліпаза – жири.

Уляна Супрун “Є хвороби, через які ці ферменти не утворюються як слід. В цьому випадку й необхідні ферментні препарати. Ці ліки розроблені і вивчені передусім для пацієнтів з екзокринною підшлунковою недостатністю, муковісцидозом (спадкова хвороба), раком підшлункової залози чи після оперативних втручань на шлунку. Їм необхідні такі препарати, що в різних пропорціях містять важливі ферменти ”.

Супрун не радить використовувати препарати, які містять ферменти, щоб більше з’їсти. Сучасна медицина не має достатньо доказів щодо безпечності та ефективності цих ліків при переїданні, порушенні дієти чи якщо є печії.

Вона наголошує, що перед призначенням ферментних ліків необхідно здати аналізи, які й підтверджують брак ферментів. Лікар також призначає необхідну дозу, а от самому пити таблетки скільки хочеться – не варто.

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