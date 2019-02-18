Супрун пояснила, чи варто вести дитину з кашлем до садка чи школи

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Чи варто вести дитину з кашлем та нежитем до садка чи школи
Чи варто вести дитину з кашлем та нежитем до садка чи школи / picsnaper.com

У деяких випадках вихователі садка чи вчителі радять батькам залишити дитину вдома, оскільки у неї сильний кашель або ж нежить.

В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун наводить рекомендації Американської Академії Педіатрії.

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Згідно з ними, кашель або нежить після перенесеної хвороби не є завадою для відвідування садочка чи школи. Але у тому випадку якщо:

• дитину оглянув лікар і дозволив піти до навчального закладу.
• температура менша за 38 °C. Важливо, що температура має бути в нормі сама по собі, а не знижуватися завдяки лікам.
• у дитини гарний настрій, вона активна, добре почувається, сама собі зможе дати раду без допомоги вчителів чи вихователів.

У яких випадках дитину з кашлем та нежитем можна вести до школи чи садка
У яких випадках дитину з кашлем та нежитем можна вести до школи чи садка

Супрун зазначила, що з нежитем та кашлем вести дитину у садок чи школу не потрібно під час епідемій грипу. В такий час кашель, нежить, чи хворе горло — вагома причина залишити дитину вдома.

 
Уляна Супрун
“Якщо водночас є один чи кілька респіраторних симптомів: хворе горло, кашель чи нежить і температура вища за 38, то потрібно йти на прийом до лікаря. Якщо ж вважаєте, що дитині складно їхати в лікарню — порадьтеся з лікарем. За потреби він може вирішити здійснити візит додому”.

Дитина, яка перехворіла на застуду може бути заразною протягом 2 тижнів, попри відсутність кашлю чи нежитю. Також дитина, яка виглядає здоровою і захворіє наступного дня, може розповсюджувати хворобу.

Супрун зазначає, що миття рук може стати на заваді інфекцій.

Коли не варто вести дитину до дитсадка чи школи

1. Коли через хворобу дитина втомлюється, потребує сну. У неї поганий настрій, вона часто плаче та неактивна. Ці симптоми можуть бути навіть за відсутності респіраторних симптомів.

2. Під час гострої фази інфекційного захворювання, коли температура понад 38 та є респіраторні симптоми.

3. Дитина виглядає хворою, у неї ускладнене дихання. На тілі помітне висипання, яке швидко поширюється.

Коли не варто вести дитину до дитсадка чи школи
Коли не варто вести дитину до дитсадка чи школи

Щоб захистити дитину від грипу, необхідно зробити щеплення.

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Теги: Здоров'я Діти Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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