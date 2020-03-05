Супрун пояснила, чому впроваджують зміни у лікуванні хворих на туберкульоз

Людям, які мають туберкульоз змінюють підхід у лікуванні. Відтак, з'явилося чимало тривожної інформації та маніпуляції про те, що тубдиспансери закриють, а хворі на туберкульоз залишаться на вулиці.

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун запевнила, що це не так та розповіла, як насправді будуть надавати допомогу хворим на туберкульоз.

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Система протитуберкульозної допомоги в Україні є дуже застарілою. Адже, в час її створення, не було ефективних ліків проти туберкульозу, саме тому пацієнтів розміщували у протитуберкульозні лікарні, диспансери чи санаторії на тривалий час. Нині такі ліки є, вони доступні в Україні і за кілька тижнів їх прийому людина припиняє поширювати хворобу.

Але попри це система все одно залишилася застарілою.

Уляна Супрун “ Система неефективна в плані лікування і доцільності витрачання коштів, а головне — згубна для пацієнтів. Те, що відбудеться з квітня 2020 року, — це впевнений крок, аби систему змінити та підлаштувати під найкращі міжнародні практики, які існують у світі ”.

Як зараз виглядає ситуація з туберкульозом в Україні

Туберкульоз залишається серйозною проблемою для системи охорони здоров'я України. Зараз ми на другому місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз.

Уляна Супрун “Майже кожен четвертий випадок туберкульозу в Україні – це мультирезистентний туберкульоз. Тобто такий, що не піддається лікуванню протитуберкульозними препаратами першої лінії. Цьому частково сприяла неефективна система надання допомоги в туберкульозних диспансерах”.

Тривале перебування в стаціонарі та відсутність розділення хворих з різними формами туберкульозу збільшує ризик повторного зараження та сприяє поширенню мультирезистентного туберкульозу.



Система лікування туберкульозу в Україні потребує змін/Фото:Pixabay

Як лікують туберкульоз

Лікування туберкульозу — тривалий процес. Чутливі форми лікують не менше 6 місяців, при резистентних – лікування може тривати до 2 років. У разі якщо лікування є ефективним, то уже за два тижні пацієнт припиняє виділяти туберкульозні палички і почуває себе ліпше.

Уляна Супрун “ Покращення самопочуття – найбільший ворог, адже у хворого складається ілюзія, що він одужав, а лікарі змушують приймати ліки. Від цих ліків нудить, болить голова та з'являються інші побічні реакції, і люди приймають рішення припинити лікування. Але паличка ще живе в організмі і як тільки пацієнт припиняє лікування, швидко відвойовує втрачені місця організмі, формуються стійкі форми ”.

Стосовно забезпечення ліками, то нині в Україні безоплатні всі заходи вчасної діагностики туберкульозу і всі ліки для лікування різних форм захворювання, доступні у світі.

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Як зараз надається допомога

Лікування в більшості тубдиспансерів України є неефективним, небезпечним для пацієнтів та для епідеміологічної ситуації в Україні, попередила Уляна Супрун.

В розвинених країнах пацієнти з туберкульозом перебувають в стаціонарі близько 14 днів (таку тривалість перебування в стаціонарі також рекомендує ВООЗ), далі — лікування відбувається амбулаторно. Тобто пацієнти можуть жити звичним життям, ходити на роботу, зустрічатися з родичами й друзями, якщо регулярно приймають ліки.

Натомість в Україні середня тривалість перебування хворого в туберкульозному диспансері — 88 днів. В деяких регіонах навіть більша за 100 днів. Приміром, у Полтавській області тривалість перебування пацієнта на ліжку становить 130 днів, на Луганщині — 127.

Чому таке лікування небезпечне

Умови в тубдиспансерах не завжди відповідають вимогам інфекційного контролю, а це своєю чергою сприяє поширенню резистентних форм туберкульозу та часом зараженню самих медичних працівників.

Умови проживання в деяких тубдиспансерах бажають кращого: немає гарячої води, неповноцінне харчування. Часом пацієнтам треба доплачувати за речі, які необхідні для нормального життя — мийні засоби або кращу палату. В таких умовах людям доводиться жити в ізоляції місяцями.

Таке лікування сприяє внутрішньому інфікуванню хворих, викликає стійкість до протитуберкульозних препаратів, призводить до надмірних витрат бюджетних коштів, ізолює людину, обмежує її права та часто принижує гідність.

Уляна Супрун “Зараз в Україні 93 заклади, які займаються виключно лікуванням туберкульозу. Протягом останніх десяти років було скорочено близько 40 таких закладів”.

Як фінансують туберкульозні заклади

Фінансування галузі високе. На утримання туберкульозних закладів у 2018 році з бюджету виділили 1 млрд 994 тисяч грн. Для порівняння на лікування інсультів — 539 млн грн, інфарктів — 436 млн грн. І це при тому, що в Україні серцево-судинні захворювання є причиною 67% усіх смертей.

Багато диспансерів є неефективними не лише у плані лікування, а також витрачання бюджетних коштів. Є лікарні, де невелику кількість пацієнтів обслуговує більша частина медичного (лікарі, медсестри, санітарки) та немедичного персоналу (бухгалтери, охоронці, двірники). Додаткові і дуже великі витрати також йдуть на утримання стін та великих територій диспансерів.



Умови лікування хворих на туберкульоз повинні бути кращими/Фото:Pixabay

Як повинні лікувати хворих на туберкульоз

ВООЗ рекомендували Україні рішуче впроваджувати сучасні форми амбулаторного лікування. Такі пацієнтоорієнтовані підходи впроваджуються зараз в Україні. Вони передбачають, що за відсутності спеціальних застережень пацієнт може продовжувати лікування вдома під наглядом медичних працівників. Це допоможе розвантажити лікарні й створити гідні умови для тих пацієнтів, які обов’язково потребують стаціонарного лікування туберкульозу.

Що буде замість тубдиспансерів

У кожній області залишається мінімум один великий заклад — фтизіатричний центр або центр легеневих хвороб. Тут хворі на туберкульоз зможуть перебувати на стаціонарному лікуванні за необхідності. Крім цього, продовжать роботу кабінети у районах, де пацієнти зможуть отримувати ліки.

З квітня 2020 року НСЗУ Національна служба здоров'я України буде оплачувати пролікований випадок туберкульозу за тарифом 20663 грн на рік.

Тариф включає діагностику, лікування в стаціонарних та амбулаторних умовах та безоплатні ліки за державною програмою. Ліки для лікування туберкульозу МОЗ України закуповує окремо через централізовані закупівлі. Комунальні послуги оплачує місцева влада.

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