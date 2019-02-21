Супрун пояснила, коли лікар може порушити медичну таємницю

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Коли лікар може порушити медичну таємницю
Коли лікар може порушити медичну таємницю / thedoctorweighsin.com

Уся інформація, яка стосується здоров’я пацієнта, є медичною таємницею. Відтак, лікар чи медсестра після того, як дізналися цю інформацію, не мають права розголошувати.

В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун зазначила, що в Україні порушуються права пацієнта.

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Лікар Уляна Супрун
“На лікарняних листках будь-хто може побачити назву закладу, де лікувалася людина. Результати аналізів чи фото пацієнтів пересилаються та часом навіть публікуються в соціальних мережах. Часто трапляються ситуації, коли лікарі обговорюють ситуацію пацієнта під час прийому іншого”.

Порушують права пацієнтів не лише лікарі, а й народні депутати. Останні звертаються до МОЗ з проханням надати персональну інформацію про пацієнтів. Інколи вони використовують цю інформацію під час публічних виступів чи поширюють у соцмережах.

Вони порушують законодавство України.

Що є медичною таємницею:

• факт звернення людини до лікувального закладу за медичною допомогою;
• стан здоров'я людини та діагноз;
• обставини, що передували захворюванню або спровокували його;
• функціональні особливості організму;
• шкідливі звички;
• особливості психіки;
• майновий стан;
• інша інформація про сімейне, інтимне життя людини, а також про стан здоров'я родичів, близьких пацієнта.

Коли лікар може порушити медичну таємницю:

1) коли збереження медичної таємниці шкодить суспільству;

2) коли збереження медичної таємниці може мати серйозні наслідки для оточення пацієнта.

У таких випадках медики зобов’язані інформувати відповідні державні органи про народження, мертвонароджених, смерть, поширення інфекційних хвороб чи випадки жорстокого поводження з дітьми.

Розголошення такої інформації передбачене законами.

Коли лікар може порушити медичну таємницю
Коли лікар може порушити медичну таємницю

Лікар не може приховувати від пацієнта інформацію про його здоров’я. Пацієнт повинен знати все про свою хворобу, якщо вона у нього є: всі аспекти своєї хвороби, варіанти лікування чи можливі ризики.

У МОЗ планують запустити електронні лікарняні.

 
Уляна Супрун
“Поля, які містять відомості про заклад охорони здоров’я, діагноз і інші медичні дані будуть зберігатись у системі. Цю інформацію бачитиме лікар пацієнта, окремі аспекти будуть доступні у межах компетенцій відповідних відомств (наприклад, представникам Міністерства соціальної політики чи Національної служби здоров’я)”.

Тобто, роботодавець пацієнта не бачитиме, в якому закладі і від якого захворювання ви лікувались.

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Теги: Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Медицина
Джерело: 24 Канал
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