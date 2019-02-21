Супрун пояснила, коли лікар може порушити медичну таємницю
Уся інформація, яка стосується здоров’я пацієнта, є медичною таємницею. Відтак, лікар чи медсестра після того, як дізналися цю інформацію, не мають права розголошувати.
В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун зазначила, що в Україні порушуються права пацієнта.
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Порушують права пацієнтів не лише лікарі, а й народні депутати. Останні звертаються до МОЗ з проханням надати персональну інформацію про пацієнтів. Інколи вони використовують цю інформацію під час публічних виступів чи поширюють у соцмережах.
Вони порушують законодавство України.
Що є медичною таємницею:
• факт звернення людини до лікувального закладу за медичною допомогою;
• стан здоров'я людини та діагноз;
• обставини, що передували захворюванню або спровокували його;
• функціональні особливості організму;
• шкідливі звички;
• особливості психіки;
• майновий стан;
• інша інформація про сімейне, інтимне життя людини, а також про стан здоров'я родичів, близьких пацієнта.
Коли лікар може порушити медичну таємницю:
1) коли збереження медичної таємниці шкодить суспільству;
2) коли збереження медичної таємниці може мати серйозні наслідки для оточення пацієнта.
У таких випадках медики зобов’язані інформувати відповідні державні органи про народження, мертвонароджених, смерть, поширення інфекційних хвороб чи випадки жорстокого поводження з дітьми.
Розголошення такої інформації передбачене законами.
Коли лікар може порушити медичну таємницю
Лікар не може приховувати від пацієнта інформацію про його здоров’я. Пацієнт повинен знати все про свою хворобу, якщо вона у нього є: всі аспекти своєї хвороби, варіанти лікування чи можливі ризики.
У МОЗ планують запустити електронні лікарняні.
Тобто, роботодавець пацієнта не бачитиме, в якому закладі і від якого захворювання ви лікувались.
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