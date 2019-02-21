Супрун пояснила, коли лікар може порушити медичну таємницю

Уся інформація, яка стосується здоров’я пацієнта, є медичною таємницею. Відтак, лікар чи медсестра після того, як дізналися цю інформацію, не мають права розголошувати.

В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун зазначила, що в Україні порушуються права пацієнта.

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Лікар Уляна Супрун “На лікарняних листках будь-хто може побачити назву закладу, де лікувалася людина. Результати аналізів чи фото пацієнтів пересилаються та часом навіть публікуються в соціальних мережах. Часто трапляються ситуації, коли лікарі обговорюють ситуацію пацієнта під час прийому іншого”.

Порушують права пацієнтів не лише лікарі, а й народні депутати. Останні звертаються до МОЗ з проханням надати персональну інформацію про пацієнтів. Інколи вони використовують цю інформацію під час публічних виступів чи поширюють у соцмережах.

Вони порушують законодавство України.

Що є медичною таємницею:

• факт звернення людини до лікувального закладу за медичною допомогою;

• стан здоров'я людини та діагноз;

• обставини, що передували захворюванню або спровокували його;

• функціональні особливості організму;

• шкідливі звички;

• особливості психіки;

• майновий стан;

• інша інформація про сімейне, інтимне життя людини, а також про стан здоров'я родичів, близьких пацієнта.

Коли лікар може порушити медичну таємницю:

1) коли збереження медичної таємниці шкодить суспільству;

2) коли збереження медичної таємниці може мати серйозні наслідки для оточення пацієнта.

У таких випадках медики зобов’язані інформувати відповідні державні органи про народження, мертвонароджених, смерть, поширення інфекційних хвороб чи випадки жорстокого поводження з дітьми.

Розголошення такої інформації передбачене законами.



Коли лікар може порушити медичну таємницю

Лікар не може приховувати від пацієнта інформацію про його здоров’я. Пацієнт повинен знати все про свою хворобу, якщо вона у нього є: всі аспекти своєї хвороби, варіанти лікування чи можливі ризики.

У МОЗ планують запустити електронні лікарняні.

Уляна Супрун “Поля, які містять відомості про заклад охорони здоров’я, діагноз і інші медичні дані будуть зберігатись у системі. Цю інформацію бачитиме лікар пацієнта, окремі аспекти будуть доступні у межах компетенцій відповідних відомств (наприклад, представникам Міністерства соціальної політики чи Національної служби здоров’я)”.

Тобто, роботодавець пацієнта не бачитиме, в якому закладі і від якого захворювання ви лікувались.

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