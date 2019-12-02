Супрун про медикаментозне лікування атеросклерозу

Атеросклероз, високий тиск та цукровий діабет 2 типу є найпоширенішими причинами інсультів та інфарктів. Найкращою профілактикою цього захворювання є здоровий спосіб життя, як би це банально не звучало.

Нині не існує ліків, які можуть повернути судинам ідеальний стан. Проте бувають важкі й загрозливі стани, які потрібно швидко вирішувати, розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Перша частина: Чому не можна просто почистити судини, – Супрун про атеросклероз

Атеросклероз – це Хронічне запальне ураження середніх та великих артерій, пов'язане з порушенням обміну жирів. Чим більше прогресує атеросклероз, тим більше в судинах наростають атеросклеротичні бляшки. Вони зменшують прохідність судини та стають джерелом запалення.

Медикаментозна терапія атеросклерозу

Лікар може прописати актикоагулянти. Проте не можна пити ацетилсаліцилову кислоту про всяк випадок самостійно, адже у хворого можуть бути внутрішні крововиливи чи виразки.

Також є сатини, які знижують рівень холестерину. Але їх прописують лише тоді, коли ризик інфаркту, інсульту чи смерті від судинних хвороб у найближчі 10 років перевищує 7,5%. Оцінити свої ризики в найближчі 10 років можна тут. Також є призначають, якщо є наступні супутні хвороби: діабет, ішемічна хвороба серця, хвороба периферичних артерій, чи рівень холестерину вищий за 4,9 ммоль/л .

. Фактор некрозу пухлин С-реактивний білок виділяється всередині атеросклеротичної бляшки, викликаючи ще більше пошкодження ендотелію судин та супутні хвороби. Аби запобігти запаленню, можуть призначити Інтерлейкін-1-бета.

Варто контролювати рівень цукру і лікувати діабет, якщо він є. Це робиться як і медикаментозно, так і покращенням способу життя.

Потрібно регулярно вимірювати тиск і систематично приймати ліки для його зниження, якщо є потреба. Ці медикаменти повинен призначати лікар.

Сумний факт: Лише чверть чоловіків і 35% жінок знають про свій тиск, постійно контролюють його і вчасно приймають ліки.



Як виглядає розвиток атеросклерозу

Інші способи боротьби з атеросклерозом потребують хірургічних маніпуляцій і зазвичай їх роблять тоді, коли вже щось сталось, а не планово. Зауважте, навіть якщо ви задумались про планову операцію такого типу, все одно не вдасться до кінця вилікуватись. Ви повинні зрозуміти, що міняти спосіб життя та приймати медикаменти все одно доведеться.

Які оперативні втручання існують

Коронарна ангіопластика, мета якої є розширення заблокованої чи сильно звуженої судини. Інколи при цьому застосовують стентування. Ця операція зменшує біль в грудях і покращує кровотік в міокарді. Громадяни України з гострим інфарктом міокарда можуть безкоштовно отримати це оперативне втручання у кожному регіоні країни.

у кожному регіоні країни. Шунтування (пересадка) артерії. Артерії чи вени пересаджують зі здорової ділянки, аби обійти або замінити звужені коронарні артерії. Ця операція покращує кровотік і може запобігти серцевому нападу.

Каротидна ендартеректомія, яка має на меті запобігти інсульту. Під час неї видаляють атеросклеротичні бляшки в сонних артеріях, мозкового кровопостачання. Це має запобігти інсульту.

Операції з механічного видалення атеросклеротичної бляшки чи судин можуть проводитися й на ногах, якщо там є сильне порушення кровотоку.

Нині фахівці покладають багато зусиль, аби розробити нанороботи, які могли б руйнувати атеросклеротичні бляшки, та наночастинки, могли б адресно доставляти ліки. Орім цього, хоч нині це й клінічно не затверджено в протоколах, проте застосування бета-циклодекстрину для розчинення бляшок та перепрограмування імунних клітин показує дуже хороші результати.

Висновок: все, що нам поки що залишається, вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватись та піклуватись про стан свого здоров'я. Не варто гаяти час і гроші на ліки та процедури, які все одно не діють.

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