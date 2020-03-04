Супрун розкритикувала чергову зміну керівництва МОЗ

Ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун висловилася стосовно кадрової зміни у Кабміні, зокрема у МОЗ.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що 4 березня президент Володимир Зеленський оголосить про звільнення Зоряни Скалецької з посади міністра охорони здоров’я. Нову посаду, найімовірніше, очолить Ілля Ємець.

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Уляна Супрун розкритикувала чергову зміну міністра охорони здоров'я у "надскладний момент для всієї системи, коли в Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу". Вона порівняла оновлення уряду з будівництвом будинку, яке не може завершитися через постійні кадрові зміни.

У момент, коли все нездорове і жалюгідне в українській політиці об'єдналося проти реальних системних змін в медицині, знову відбувається чергова заміна архітектора і бригади. Якщо ми хочемо реальних змін, нам треба припинити змінювати архітекторів. Лише так можна добудувати цей будинок,

– заявила Супрун.

Уляна Супрну додала, що "з таким підходом, можна довго щось будувати, але ніколи не доробляти це до кінця, тому що ті, хто "підтримують" таке будівництво не мають на меті збудувати міцний будинок, а зберегти вічну недобудову в такому вигляді".