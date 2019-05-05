Супрун розповіла, чи безпечні антисептики для рук

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Супрун розповіла, чи безпечні антисептики для рук
Супрун розповіла, чи безпечні антисептики для рук / Фото з відкритих джерел

5 травня відзначають Світовий день гігієни рук, яка є дуже важливою для здоров’я людини. Адже шляхів розповсюдження патогенів та мікробів є безліч.

Так, популярні антисептичні спреї не усувають бруд та навіть можуть викликати резистентність (несприятливість, – 24 канал) деяких бактерій. Про це написала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

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Вона також дала декілька рекомендацій, пов'язаних з гігієною рук.

"Ми часто торкаємося до очей, носа і рота, не усвідомлюючи цього. Таким шляхом патогенні організми з брудних рук можуть потрапити в організм і викликати різні хвороби. Наприклад, через брудні руки передаються кишкові інфекції та грип", – наголошує Супрун.

Мікроби з брудних рук можуть потрапити до організму
Мікроби з брудних рук можуть потрапити до організму

До того ж, як запевнила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я, з брудних рук мікроби можуть потрапити в їжу, напої, інші предмети в будинку, а якщо торкатися брудними руками обличчя – можуть виникнути проблеми зі шкірою.

Супрун заявила, що найбільш універсальний і безпечний спосіб уберегтися від  мікробів – ретельно мити руки.

Як часто потрібно мити руки:

  1. після повернення з вулиці додому;
  2. до, під час і після приготування їжі;
  3. до і після догляду за хворим;
  4. після кашляння, чхання, видування носа;
  5. після відвідування туалету;
  6. після контакту з тваринами.

Варто часто мити руки
Варто часто мити руки

"Попри доступність сучасних методів дезінфекції, ризики отримання інфекції під час перебування в медичному закладі залишаються високими й сьогодні", – сказала Супрун.

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Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Уляна Супрун Гігієна
Джерело: 24 канал
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