Супрун розповіла, чи безпечні антисептики для рук

5 травня відзначають Світовий день гігієни рук, яка є дуже важливою для здоров’я людини. Адже шляхів розповсюдження патогенів та мікробів є безліч.

Так, популярні антисептичні спреї не усувають бруд та навіть можуть викликати резистентність (несприятливість, – 24 канал) деяких бактерій. Про це написала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

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Вона також дала декілька рекомендацій, пов'язаних з гігієною рук.

"Ми часто торкаємося до очей, носа і рота, не усвідомлюючи цього. Таким шляхом патогенні організми з брудних рук можуть потрапити в організм і викликати різні хвороби. Наприклад, через брудні руки передаються кишкові інфекції та грип", – наголошує Супрун.



Мікроби з брудних рук можуть потрапити до організму

До того ж, як запевнила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я, з брудних рук мікроби можуть потрапити в їжу, напої, інші предмети в будинку, а якщо торкатися брудними руками обличчя – можуть виникнути проблеми зі шкірою.

Супрун заявила, що найбільш універсальний і безпечний спосіб уберегтися від мікробів – ретельно мити руки.

Як часто потрібно мити руки:

після повернення з вулиці додому; до, під час і після приготування їжі; до і після догляду за хворим; після кашляння, чхання, видування носа; після відвідування туалету; після контакту з тваринами.



Варто часто мити руки

"Попри доступність сучасних методів дезінфекції, ризики отримання інфекції під час перебування в медичному закладі залишаються високими й сьогодні", – сказала Супрун.