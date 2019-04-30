Супрун розповіла, чи готова очолити МОЗ за президентства Зеленського

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що може очолити відомство на ймовірну пропозицію майбутнього президента Володимира Зеленського, але є важлива умова.

Супрун в інтерв’ю DW пояснила, що готова залишитися в уряді після парламентських виборів у жовтні, якщо в Кабміні будуть люди, які не блокуватимуть змін.

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Залежно від того, хто буде в уряді. Бо якщо в уряді будуть люди, які блокуватимуть зміни, які ми впроваджуємо, то як можна працювати з людьми, які мають протилежні ідеї?

– пояснила очільниця МОЗ.

Супрун сказала, що її кандидатуру в уряд подали представники нинішньої коаліції, однак її команда готова співпрацювати із будь-якою конструктивною політсилою після парламентських виборів.

"Ми часто говоримо, що багато справ, які стосуються охорони здоров'я, вони - трохи поза політикою, бо люди хворіють незалежно від політичної ситуації, а ми маємо всім допомогти і надати якісні медичні послуги. Ми будемо стежити за тим, що відбуватиметься упродовж наступних шести місяців, і готові співпрацювати із будь-якою конструктивною політичною силою, щоб пояснювати хід реформ і забезпечити галузі необхідне фінансування", – додала чиновниця.

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Щодо критики медичної реформи з боку Володимира Зеленського та його радника з питань охорони здоров’я Євгена Комаровського, Супрун сказала, що після виборів ЗЕкоманда заявляла про підтримку реформ.

Після виборів від команди Зеленського ми почули, що є підтримка реформ, що вони би хотіли подивитися, як вони відбуваються, можливо, дати якісь поради. Ми готові презентувати зміни, але наполягаємо на тому, що вони вже розпочаті і незворотні. Що другий етап реформи розпочинається цього літа, а третій, останній, щодо зміни фінансування, – від 2020 року,

– заявила Супрун.

Також очільниця МОЗ розповіла, що статус "в.о." ніяк не шкодить впроваджувати реформу в українському міністерстві і назвала ці зміни "невідворотніми". За майже три роки її керівництва, МОЗ вдалося здійснити одну з наймасштабніших реформ в Україні.

"Чи ви самі бачите, щоб мені щось заважало впроваджувати реформу? Закон про зміни фінансування медицини ухвалений парламентом. 27 з половиною мільйонів людей підписали декларації із сімейним лікарем," – додала вона.



Результати виборів президента-2019

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