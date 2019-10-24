Супрун розповіла, чому буває молочниця та як її лікувати

В народі кажуть “молочниця”, а медичною мовою це — вульво-вагінальний кандидоз. Кандидоз – це стан, який викликаний дріжджовими грибками роду Candida, в даному випадку Candida albicans.

Уляна Супрун розповіла причини виникнення молочниці та способи лікування кандидозу.

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Чому виникає кандидоз

Кандиди є звичним явищем вагінальної мікрофлори у 20% жінок, і в нормі грибки не спричиняють дискомфорту та не розмножуються надміру.

Але інколи їх стає забагато, тоді жінка відчуває: свербіж, печіння, почервоніння і тріщини вульви, біль при сечовипусканні чи сексі, та нетипові вагінальні виділення, схожі на кисломолочний сир.

Розвиток кандидозу зазвичай провокує зниження загального чи місцевого імунітету під час вагітності, приймання гормональних контрацептивів, діабету, ВІЛ, хімієтерапії, терапії кортикостероїдами, чи тривалого лікування антибіотиками (упродовж кількох тижнів).

Уляна Cупрун Досить часто буває достатньо і пережитого стресу. Тривалий стрес і, як наслідок, виділення кортизолу та адреналіну сприяють розвитку інфекцій сечостатевих шляхів. Адже в слизовому епітелії вагіни перестає накопичуватися потрібний глікоген, епітелій неправильно дозріває, що і порушує баланс, еубіоз. Замість мікрофлори, в якій домінують лактобацили, починають розвиватися кандиди, і це призводить до запалення. Деякі жінки розвивають ще й алергічну реакцію на кандид, і тому просто лікування протигрибковими препаратами не дає належного ефекту”.

Інколи причиною кандидозу стає підвищена вологість вульви через тісний щільний одяг, як-от джинси, легінси, чи синтетичну білизну, яка не відводить вологу.

Інколи поєднання джинсів, стрінгів і важкого дня можуть закінчитися протигрибковими засобами.



Джинси не повинні бути тісними

Як лікувати молочницю

Передусім звернутися до лікаря та лікувати хворобу лише за його/її рекомендаціями.

Якщо молочниця з'явилася вперше, і це точно молочниця, то можна лікуватися безрецептурними препаратами: клотрімазолом чи міконазолом у вигляді свічок чи мазей внутрішньо вагінального використання. Така терапія ефективна у 80-90% випадків.

До рецептурних препаратів відносяться креми чи супозиторії бутоконазолом, терконазолом.

Можливе лікування однократним прийомом 150 мг флуконазолу перорально, або кілька прийомів в складніших випадках. Це — рецептурний препарат.

Якщо наступний спалах кандидозу стався упродовж двох місяців після попереднього, то необхідно йти до гінеколога і зробити аналіз мазка. Ймовірно, окрім Candida albicans є ще й інші види мікроорганізмів, які не піддаються лікуванню “азолами”.

Якщо молочниця з'являється чотири чи більше рази на рік, то це рецидивний кандидоз. В такому разі потрібна довша терапія (7-14 днів) одночасно з прийомом флуконазолу. Можливий також тривалий прийом флуконазолу щотижня як супресивної терапії. ВІЛ-позитивним пацієнткам, позаяк, таке не рекомендують.

ВІЛ, імуносупресія, високий рівень естрогенів чи діабет є чинниками, які роблять кандидоз ускладненим і, зазвичай, повторюваним. В такому разі з найпершого епізоду слід звернутися до лікаря та лікувати пацієнтку, а не прояви молочниці. Тобто добрати індивідуальну схему лікування.

Вагітним жінкам можна лікувати кандидоз лише локальними препаратами, а не пігулками.



Молочницю у вагітних не можна лікувати таблетками

Зауважте, що під час лікування супозиторіями чи мазями проникність латексу (тобто презервативу) зростає, і він перестає захищати. Та, ймовірно, секс під час кандидозу буде болісним, і краще від нього утриматися.

Як запобігти кандидозу

– Носіть бавовняну білу білизну. Інші типи носити можна і подекуди навіть треба, але недовго.

– Якщо ви помітили, що спортивний одяг чи джинси викликають дискомфорт чи збільшені виділення, то спробуйте їх певний час не носити.

– Замість колготок рекомендують носити панчохи та гольфи.

– Дисбіоз вагінальної мікрофлори можуть викликати вагінальні дезодоранти, щоденні прокладки, які порушують виведення вологи, та мильні “бомбочки” для ван.



"Бомбочки" для ван можуть бути фактором розвитку кандидозу

– Кунілінгус чи мастурбація зі слиною є факторами ризику повторюваних кандидозів, адже слина має лужне середовище (а слизова вагіни та вульви — кисле), а також містить лізоцим, фермент із бактерицидними властивостями.

Якщо ви помітили, що після кунілінгусу стає гірше, то приймайте одразу після нього душ. Або користуйтеся бар’єром — стоматологічними серветками.

– Намагайтеся керувати стресом. Це передбачає зміну ставлення до речей, що з вами відбуваються. Можливо, не всі вони варті переживань, виділення кортизолу, адреналіну, зниження вродженого імунітету, набору ваги, і кандидозу.

Не лікуйтеся антибіотиками без призначення, а якщо вам їх призначили, допийте курс повністю та не переставайте приймати, щойно стало краще.

– Наразі немає підтверджень міфу, що кандидоз викликають солодощі чи дріжджі в хлібі або пиві.