Супрун розповіла, до яких хвороб призводить забруднене повітря

У великих містах стало небезпечніше дихати. Причин цьому кілька – багато людей повернулося з відпустки, сіли за кермо і в маршрутки. Через це міський простір заполонили корки та вихлопні гази.

Ексочільниця Уляна Супрун зазначає, що найгірша якість повітря нещодавно була зафіксована на Нивках, Академмістечку, Новобіличах. Там показник забруднення перевищував 100 та навіть 150, тобто повітря шкідливе для вразливих груп та всіх громадян відповідно.

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При таких значеннях індексу, варто зачиняти вікна і проводити менше часу на вулиці.

Чим небезпечне забруднене повітря

1. Збільшує ризик смерті.

Уляна Супрун “ Через забруднене повітря щороку передчасно помирає 9 мільйонів людей в усьому світі. Воно є причиною кожного третього інсульту, раку легень та хвороб серця, повідомляє ВООЗ. Навіть якщо ви не бачите смогу, це не означає, що повітря чисте ”.

Є причиною 40% смертей через ішемічну хворобу серця, 7% через пневмонію, 8% через інсульт, 6% через хронічне обструктивне захворювання легень, 7% через рак легень, і ще 32 передчасних смертей від неінфекційних хвороб.

Життя у селі не гарантує, що повітря буде чистішим, особливо, коли заведено опалювати вугіллям, палити сміття, картоплиння та сухе листя.

2. Містить небезпечні частки.

Забруднене повітря може містити:

зважені часточки

чадний газ,

формальдегід,

оксиди азоту, сірки,

бензпірен,

свинець.

Зважені часточки діаметром менші ніж 2,5 мікрометри (мкм) потрапляють глибоко в тканину легенів і становлять найбільший ризик. Часточки діаметром близько 10 мкм також накопичуються в тканинах.

Бензпірен може проникати в кров через шкіру. Через це шкіра стає на вигляд старішою.

3. Зменшує когнітивні здібності. Особливо критичним це у старшому віці та у дитячому віці.



Забруднене повітря зменшує когнітивні здібності

4. Призводить до народження дітей з недостатньою вагою.

5. Частішають напади астми, діти більше хворіють на бронхіт. А кожен дев’ятий напад астми – через забруднене повітря.

6. Погіршує перебіг респіраторних хвороб, сприяє розвитку алергій.

7. Утримує тепло в атмосфері. А це може призвести до втрати низинних земель, біорізноманіття, вирощування кави, кукурудзи, винограду, та появи нових хвороб.

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