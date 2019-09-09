Супрун розповіла, що має бути в автомобільній аптечці

Аптечка необхідна і вкрай важлива річ, яка повинна бути в кожному авто. Однак, цінний не факт її наявності, а наповнення.

Аптечка в автомобілі – це не аксесуар, щоб уникнути штрафів, а необхідність, яка потенційно може врятувати життя вам чи людям поруч. Тому, необхідно регулярно перевіряти її вміст, строк придатності медикаментів, виробників.

Уляна Супрун розповіла, що має бути у кожній автомобільній аптечці.

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В разі ДТП, треба вміти швидко реагувати та надавати першу допомогу. Добре укомплектована аптечка потрібна для того, аби надати допомогу потерпілим до приїзду швидкої.



Добре укомплектована аптечка може врятувати життя

Необхідні складові аптечки в автомобілі:

Нітрилові рукавички. Їх потрібно надягати перед тим, як торкатися постраждалого. Рукавички можуть запобігти передачі багатьох інфекційних хвороб, що передаються через кров.

Світловідбиваючий жилет та світловідбиваючий трикутник для позначення місця ДТП. Це питання вашої безпеки та людини, що отримала травми.

Джгут (або турнікет). Якщо людина має сильну кровотечу, яку неможливо зупинити з допомогою пов’язки чи прямого тиску — джгут необхідна річ у цій ситуації. Накладати його потрібно завжди вище місця поранення, але не на суглоб.

Бинти та бандажі. Для контролю незначних кровотеч прямим тиском варто мати кілька марлевих бинтів. Для пов’язок та фіксації — кілька еластичних.

Плівка-клапан для серцево-легеневої реанімації (СЛР). Вона потрібна для проведення СЛР із рятувальними подихами.

Трикутний бандаж (або “косинка”) необхідний для фіксації шин.

Атравматичні ножиці для розрізання одягу.

Термоковдра (рятувальна ковдра) для зігрівання постраждалих.

Рулонний пластир на тканинній основі для фіксації пов’язок, шин тощо.

Спиртові серветки для очищення шкіри від забруднення.

Всі інші ліки та медикаменти, які можуть вам знадобитися в дорозі, краще зберігати в окремій аптечці. Це допоможе не розгубитися у момент, коли потрібно швидко реагувати та надати допомогу постраждалій людині.