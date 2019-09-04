Супрун розповіла, як лікувати прищі та запобігти їх появі

Вугрі, прищі або ж акне (acne vulgaris) змушують людину почуватися невпевненою, псують настрій та зовнішній вигляд. Вони вперше виникають з початком статевого дозрівання, і щезають у когось після 20, а з кимось лишаються на все життя.

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун зазначила: прищі не варто "припалювати спиртом", вичавлювати, розпочинати задля боротьби з ними активне статеве життя без презерватива.

Поради Супрун: Як лікувати облисіння

Що таке акне та чому воно виникає

Акне — це сальна залоза, у якій щось пішло не так. Акне бувають:

просто закриті залози (біла папула, закритий комедон),

сіро-білі папули (відкриті комедони, у яких канал залози частково відкрився),

запалені папулопустулярні акне,

дуже сильно виражені акне. Останні утворені глибокими пустулами й вузликами, що зачіпають великі ділянки шкіри, болять і пошкоджують її подекуди назавжди.

Комедони виникають з початком статевого дозрівання, а також у другій фазі менструального циклу. Все тому, що сальні залози чутливі до дії статевих гормонів.

Часто акне виникають при синдромі полікістозних яєчників і підвищення рівня андрогенів. Поява в комедонах бактерії Propionibacterium викликає запалення і поширення інфекції. Тому терапія полягає передусім у системному знищенні бактерій, відновлені шкіри та за потреби — у зміні гормонального фону.

У людей можуть бути вугреподібні висипання – червоні нерівності, у яких немає комедона (сальної залози).



Що таке акне та чому вони виникають

До вугреподібних висипань відносять розацеа (еритему, почервоніння), фолікуліт, стероїдні висипання.

Вугреподібні висипання – причини виникнення деякі мікроорганізми, або ж

антибіотики та інші лікарські препарати,

стероїди,

протигрибкові препарати,

деякі антидепресанти,

хлор-, бром-, йодовмісні сполуки,

механічне пошкодження.

Вугреподібні висипання мають різні причини та способи лікування. Перше, що варто зрозуміти: це акне чи вугреподібні висипання.

При лікуванні останніх призначають антибіотики, але інших типів, і ретиноїди, локальний вітамін С. Дерматологу слід принести на прийом попередні призначення ліків, які ви вживаєте, і детально зібрати анамнез.

Як лікувати акне

Уляна Супрун розповіла про протокол лікування звичайних вугрів (акне) для сімейних лікарів, фармацевтів, і уже коли "все складно", дерматологів.

1. Потрібно визначити ступінь вираженості акне.

При закритих чи відкритих комедонах – необхідні препарати з бензоїл пероксидом та/або ретиноїдами, чи поєднання цих ліків із локальним застосуванням кліндаміцину.

2. Проводьте оцінку ефективності лікування.

Запитуйте в лікаря для чого той чи інший препарат, і що він буде лікувати. Щомісяця проводьте оцінку ефективності лікування.

3. При неефективності терапії жінкам можуть призначати комбіновані оральні контрацептиви (КОК).

Лише прогестеронові контрацептиви погіршують стан шкіри.



У деяких випадках жінкам з акне призначають КОК

При незначних висипаннях лікування акне може складатися з:

препаратів із бензоїл пероксидом та/або ретиноїдів, кліндаміцину, як доповнення – або синтетичні пероральні контрацептиви, або системні антибіотики.

Уляна Супрун “Сильні, вузлуваті глибокі акне лікують одразу пероральним ізотретиноїном (форма ретиноїдів). Вагітним жінкам та тим, що годують, не можна застосовувати ретиноїди. Якщо пацієнт(-ка) не хочуть такої терапії, чи мають протипоказання, протокол радить таку ж терапію, як в разі помірних акне”

Чого не варто робити при лікуванні акне

Лікувати спиртом. Робити чистку. Застосовувати олію з чебрецем чи ромашку. Робити маску з жовтками або глиною.

Висипання варто лікувати виключно з лікарем, а от при лікуванні слабо виражених акне знадобляться вищеперераховані безрецептурні засоби та підходи. Якщо вони не діють протягом 2 місяців – варто звернутися до лікаря. У випадку сильних шрамів експерти радять дермабразію чи лазерну корекцію.

Принципи, які допоможуть побороти акне та запобігти їх появі

1. Прибирайте волосся з обличчя, оскільки там містяться бактерії.

2. Використовуйте засоби для догляду із бензоїл пероксидом, саліциловою кислотою та ретиноїдами. Вони запобігають закриттю пор і утворенню значної кількості сального секрету.

3. Засоби для лікування акне наносьте не лише на прищі, а й на всю шкіру.



Засоби для лікування акне наносьте не лише на прищі

4. Процес лікування – тривалий. Перші результати будуть після чотирьох тижнів, при цьому курс триватиме довше. Не покидайте лікування – пройдіть курс до кінця.

5. Уникайте контакту рук з акне: не дряпайте та не чухайте прищі. А ось їх видаленням повинен займатися експерт за стерильних умов.

6. Надавайте перевагу некомедогенній косметиці, яка не робить шкіру масною та не призводить до акне.

7. Не замазуйте тональним кремом акне – це сприяє утворенню нових комедонів.

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