Супрун розповіла, як лікувати прищі та запобігти їх появі
Вугрі, прищі або ж акне (acne vulgaris) змушують людину почуватися невпевненою, псують настрій та зовнішній вигляд. Вони вперше виникають з початком статевого дозрівання, і щезають у когось після 20, а з кимось лишаються на все життя.
Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун зазначила: прищі не варто "припалювати спиртом", вичавлювати, розпочинати задля боротьби з ними активне статеве життя без презерватива.
Поради Супрун: Як лікувати облисіння
Що таке акне та чому воно виникає
Акне — це сальна залоза, у якій щось пішло не так. Акне бувають:
- просто закриті залози (біла папула, закритий комедон),
- сіро-білі папули (відкриті комедони, у яких канал залози частково відкрився),
- запалені папулопустулярні акне,
- дуже сильно виражені акне. Останні утворені глибокими пустулами й вузликами, що зачіпають великі ділянки шкіри, болять і пошкоджують її подекуди назавжди.
Комедони виникають з початком статевого дозрівання, а також у другій фазі менструального циклу. Все тому, що сальні залози чутливі до дії статевих гормонів.
Часто акне виникають при синдромі полікістозних яєчників і підвищення рівня андрогенів. Поява в комедонах бактерії Propionibacterium викликає запалення і поширення інфекції. Тому терапія полягає передусім у системному знищенні бактерій, відновлені шкіри та за потреби — у зміні гормонального фону.
У людей можуть бути вугреподібні висипання – червоні нерівності, у яких немає комедона (сальної залози).
Що таке акне та чому вони виникають
До вугреподібних висипань відносять розацеа (еритему, почервоніння), фолікуліт, стероїдні висипання.
- деякі мікроорганізми, або ж
- антибіотики та інші лікарські препарати,
- стероїди,
- протигрибкові препарати,
- деякі антидепресанти,
- хлор-, бром-, йодовмісні сполуки,
- механічне пошкодження.
Вугреподібні висипання мають різні причини та способи лікування. Перше, що варто зрозуміти: це акне чи вугреподібні висипання.
При лікуванні останніх призначають антибіотики, але інших типів, і ретиноїди, локальний вітамін С. Дерматологу слід принести на прийом попередні призначення ліків, які ви вживаєте, і детально зібрати анамнез.
Як лікувати акне
Уляна Супрун розповіла про протокол лікування звичайних вугрів (акне) для сімейних лікарів, фармацевтів, і уже коли "все складно", дерматологів.
1. Потрібно визначити ступінь вираженості акне.
При закритих чи відкритих комедонах – необхідні препарати з бензоїл пероксидом та/або ретиноїдами, чи поєднання цих ліків із локальним застосуванням кліндаміцину.
2. Проводьте оцінку ефективності лікування.
Запитуйте в лікаря для чого той чи інший препарат, і що він буде лікувати. Щомісяця проводьте оцінку ефективності лікування.
3. При неефективності терапії жінкам можуть призначати комбіновані оральні контрацептиви (КОК).
Лише прогестеронові контрацептиви погіршують стан шкіри.
У деяких випадках жінкам з акне призначають КОК
При незначних висипаннях лікування акне може складатися з:
- препаратів із бензоїл пероксидом та/або ретиноїдів, кліндаміцину,
- як доповнення – або синтетичні пероральні контрацептиви, або системні антибіотики.
Чого не варто робити при лікуванні акне
- Лікувати спиртом.
- Робити чистку.
- Застосовувати олію з чебрецем чи ромашку.
- Робити маску з жовтками або глиною.
Висипання варто лікувати виключно з лікарем, а от при лікуванні слабо виражених акне знадобляться вищеперераховані безрецептурні засоби та підходи. Якщо вони не діють протягом 2 місяців – варто звернутися до лікаря. У випадку сильних шрамів експерти радять дермабразію чи лазерну корекцію.
Принципи, які допоможуть побороти акне та запобігти їх появі
1. Прибирайте волосся з обличчя, оскільки там містяться бактерії.
2. Використовуйте засоби для догляду із бензоїл пероксидом, саліциловою кислотою та ретиноїдами. Вони запобігають закриттю пор і утворенню значної кількості сального секрету.
3. Засоби для лікування акне наносьте не лише на прищі, а й на всю шкіру.
Засоби для лікування акне наносьте не лише на прищі
4. Процес лікування – тривалий. Перші результати будуть після чотирьох тижнів, при цьому курс триватиме довше. Не покидайте лікування – пройдіть курс до кінця.
5. Уникайте контакту рук з акне: не дряпайте та не чухайте прищі. А ось їх видаленням повинен займатися експерт за стерильних умов.
6. Надавайте перевагу некомедогенній косметиці, яка не робить шкіру масною та не призводить до акне.
7. Не замазуйте тональним кремом акне – це сприяє утворенню нових комедонів.
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