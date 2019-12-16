Супрун розповіла, як обрати ялинку без шкоди для довкілля та як за нею доглядати

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Яку ялинку обрати: живу чи штучну / Unsplash

Не всі дерева, які продаються на ринках, мають легальне походження та вирощуються без шкоди для довкілля. Водночас, не усі штучні ялинки – це хороша альтернатива живим деревам.

Про те, яку линку обрати та як за нею доглядати розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Жива чи штучна: яка ялинка краща для довкілля

Безліч людей обирають штучні ялинки, як менш шкідливу для довкілля. Це хороший вибір лише в тому випадку, якщо це якісна ялинка і користуватися нею будете щонайменше 10 років, а після використання здасте на переробку.

  • Справжня ялинка має значно нижчий вуглецевий слід, ніж штучне дерево, особливо якщо вона утилізується правильно. Наприклад, природна двометрова ялинка без коренів після спалювання створює вуглецевий слід приблизно 16 кг CO2. 
  • Таке саме дерево, яке має коріння і належним чином утилізується після його використання, має вуглецевий слід приблизно 3,5 кг CO2, що у чотири з половиною рази менше.
  • Натомість, двометрова ялинка, виготовлена ​​з пластику, має вуглецевий слід приблизно 40 кг СО2, тобто більш ніж у 10 разів більше, ніж справжнє дерево. Саме тому, якщо у вас є штучне дерево, його потрібно використовувати щонайменше 10 років, аби його вплив на навколишнє середовище був приблизно таким же, як після утилізованої справжньої ялинки. 
  • Після використання не викидайте ялинку на смітник. Адже після свят вулиці та місця продажу перетворюються на "ялинкові кладовища". Найкраще їх здати у пункти переробки, адже стружку з дерев можна використовувати для спалювання у твердопаливних котлах, як утеплювачі або добриво для міських насаджень. Минулого року непродані чи використані ялинки волонтери відвозили на корм звірятам у зоопарк "Межигір'я". Там їх згодовували оленям, антилопам та козам.
  • Ще один варіант, про який можна подумати – жива ялинка у горщику. Таку ялинку після свят можна висадити на вулиці, а дехто намагається вирощувати ялинку навіть вдома. Але не всі знають, як правильно обрати та зберегти до висадки таку ялинку.

Як обрати ялинку
Використовуйте штучну ялинку щонайменше 10 років / Unsplash

Як обрати живу ялинку

  • Аби не сприяти вирубці лісів, важливо не купувати ялинку з чорного ринку. Всі легальні новорічні ялинки під час продажу маркуються етикетками або спеціальними бирками-стяжками, на яких вказаний індивідуальний номер і штрих-код дерева. Вони заносяться в Систему електронного обліку деревини, їх неможливо повторно переклеїти, тому зверніть увагу – бирка на дереві чи в кишені продавця. Перевірити походження ялинки можна ввівши код з бирки сайті OPEN.UKRFOREST.COM або за допомогою додатку yalynka.info.
  • Уважно обирайте сорт дерева. Найлегше доглядати за звичайною ялинкою, ялицею та ялиною канадською Конікою.
  • Щоб дерево прижилося після висадки в ґрунт, у нього повинна бути нормальна коренева система. А це можливо тільки при вирощуванні його спочатку в замкнутій посудині, адже у таких рослин компактно формується коріння. Якщо воно товсте та обрізане, скоріш за все, що ялинка росла в ґрунті, а для висадки в горщик її коріння обрізали. У більшості випадків такі ялинки не приживаються.
  • Створюйте правильні умови для дерева. Не залишайте його біля опалювальних пристроїв, поливайте та оприскуйте водою, мінімум двічі разів на тиждень, або ж поставте біля ялинки зволожувач повітря чи резервуар з водою. Після свят дерево можна винести на балкон, а навесні вже висадити у ґрунт. Слідкуйте, щоб коріння не перемерзло.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Новорічні свята Різдво Екологія Уляна Супрун
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