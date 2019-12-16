Супрун розповіла, як обрати ялинку без шкоди для довкілля та як за нею доглядати

Не всі дерева, які продаються на ринках, мають легальне походження та вирощуються без шкоди для довкілля. Водночас, не усі штучні ялинки – це хороша альтернатива живим деревам.

Про те, яку линку обрати та як за нею доглядати розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Жива чи штучна: яка ялинка краща для довкілля

Безліч людей обирають штучні ялинки, як менш шкідливу для довкілля. Це хороший вибір лише в тому випадку, якщо це якісна ялинка і користуватися нею будете щонайменше 10 років, а після використання здасте на переробку.

Справжня ялинка має значно нижчий вуглецевий слід, ніж штучне дерево, особливо якщо вона утилізується правильно. Наприклад, природна двометрова ялинка без коренів після спалювання створює вуглецевий слід приблизно 16 кг CO2.

Таке саме дерево, яке має коріння і належним чином утилізується після його використання, має вуглецевий слід приблизно 3,5 кг CO2, що у чотири з половиною рази менше.

Натомість, двометрова ялинка, виготовлена ​​з пластику, має вуглецевий слід приблизно 40 кг СО2, тобто більш ніж у 10 разів більше, ніж справжнє дерево. Саме тому, якщо у вас є штучне дерево, його потрібно використовувати щонайменше 10 років, аби його вплив на навколишнє середовище був приблизно таким же, як після утилізованої справжньої ялинки.

Після використання не викидайте ялинку на смітник. Адже після свят вулиці та місця продажу перетворюються на "ялинкові кладовища". Найкраще їх здати у пункти переробки, адже стружку з дерев можна використовувати для спалювання у твердопаливних котлах, як утеплювачі або добриво для міських насаджень. Минулого року непродані чи використані ялинки волонтери відвозили на корм звірятам у зоопарк "Межигір'я". Там їх згодовували оленям, антилопам та козам.

Ще один варіант, про який можна подумати – жива ялинка у горщику. Таку ялинку після свят можна висадити на вулиці, а дехто намагається вирощувати ялинку навіть вдома. Але не всі знають, як правильно обрати та зберегти до висадки таку ялинку.



Використовуйте штучну ялинку щонайменше 10 років / Unsplash

Як обрати живу ялинку

Аби не сприяти вирубці лісів, важливо не купувати ялинку з чорного ринку. Всі легальні новорічні ялинки під час продажу маркуються етикетками або спеціальними бирками-стяжками, на яких вказаний індивідуальний номер і штрих-код дерева. Вони заносяться в Систему електронного обліку деревини, їх неможливо повторно переклеїти, тому зверніть увагу – бирка на дереві чи в кишені продавця. Перевірити походження ялинки можна ввівши код з бирки сайті OPEN.UKRFOREST.COM або за допомогою додатку yalynka.info.

Уважно обирайте сорт дерева. Найлегше доглядати за звичайною ялинкою, ялицею та ялиною канадською Конікою.

Щоб дерево прижилося після висадки в ґрунт, у нього повинна бути нормальна коренева система. А це можливо тільки при вирощуванні його спочатку в замкнутій посудині, адже у таких рослин компактно формується коріння. Якщо воно товсте та обрізане, скоріш за все, що ялинка росла в ґрунті, а для висадки в горщик її коріння обрізали. У більшості випадків такі ялинки не приживаються.

Створюйте правильні умови для дерева. Не залишайте його біля опалювальних пристроїв, поливайте та оприскуйте водою, мінімум двічі разів на тиждень, або ж поставте біля ялинки зволожувач повітря чи резервуар з водою. Після свят дерево можна винести на балкон, а навесні вже висадити у ґрунт. Слідкуйте, щоб коріння не перемерзло.

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