Супрун розповіла, як подолати імпотенцію

Причин еректильної дисфункції – часткової чи повної втрати здатності до ерекції і її достатнього тривалого утримання – існує доволі багато.

Неефективною у лікуванні імпотенції буде чарівна пігулка – переконує ексочільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.

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За її словами, потрібно усувати причини, що призвели до часткової еректильної дисфункції, та запобігати їхньому поверненню.

У багатьох випадках подолати еректильну дисфункцію можна без медикаментозних стимуляторів збудження, завдяки лікуванню чи запобіганню хронічних хвороб та наявності гармонійних стосунків та дозвілля.

Лише в невеликої групи пацієнтів із суттєвими хворобами судин чи "крихким" діабетом поганий прогноз щодо лікування медикаментами та способом життя.

Як побороти еректильну дисфункцію

1. Перш за все, варто звернутися до лікаря. Він визначить проблему та її причину.

2. ️Парі потрібно проконсультуватися у сексопатолога та/чи сексолога.

3. Чоловіку потрібно змінити спосіб життя – дотримуватися здорового раціону харчування, нормалізувати сон, вагу, бути активним, кинути купити та вживати алкоголь. За словами Уляни Супрун, це може допомогти багатьом чоловікам.

Уляна Супрун “Першою ланкою терапії, щоб допомогло одразу, є інгібітори фосфодіестерази 5 (PDE5) — тобто медикаментозна стимуляція утворення оксиду азоту у вистилці судин. До таких препаратів відносять силденафіл, тадалафіл, варденафіл, аванафіл. Якщо вони призначені коректно, то така терапія діє”.

4. При наявності органічної причини дисфункції: гормонального порушення, клінічної депресії, хвороби простати — слід усувати її, а не покладатися лише на стимулятори ерекції.

5. Друга ланка терапії – вакуумні стимулятори чи ін'єкції, або місцеві препарати.



Друга ланка терапії імпотенції – вакуумні стимулятори чи ін'єкції

6. Третя ланка терапії – встановлення імплантів, але потрібна вона у деяких випадках.

7. Проктологи не радять використовувати БАДи для лікування імпотенції через заборонені та токсичні складники.

8. При наявності психогенної еректильної дисфункції ефективною є когнітивно-поведінкова терапія.

Як вберегтися від імпотенції

1. Еректильна дисфункція пов'язана з серцем та судинами. Тому варто стежити за показниками тиску, рівня холестеролу, індексу маси тіла, можна також зробити кардіограму.

2. Потрібно займатися спортом. Кожного тижня 2,5 години витрачайте на аеробні та силові вправи.

Уляна Супрун “Біг та бокс тренують серце. А ось багато і часто їздити на велосипеді не варто. Якщо ви — велосипедист, і відчуваєте, що щось пішло не так, хоча стрункі, треновані і аналізи в нормі, то облиште поки двоколісного друга”.

3. Киньте курити сигарети, електронні сигарети та кальян.

4. Споживайте алкоголь помірно, а краще облиште.

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