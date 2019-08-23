Супрун розповіла, як позбутися болю під час місячних

Практично кожна дівчина та жінка відчували колючий чи тягучий біль в животі, спазми, нудота, втомлюваність, біль у попереку та стегнах, діарея під час менструацій.

У деяких цей біль є нестерпним, у деяких – біль минає після прийняття таблеток, зазначає в.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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У 45% –49% жінок мають болісні менструації (дисменорея), більшість з них не звертається по допомогу до лікаря.

Дисменорея буває первинною та вторинною. У них різні причини, і переважно різні підходи до діагностики та лікування.

1. Первинна дисменорея

Біль під час менструацій виникає ще з підліткового віку, при цьому відсутні тазові патології. Неприємні відчуття з’являються через високий рівень простагландинів.

Простагландини –- що це? Це речовини, які утворюються з арахідонової жирної кислоти та запускають скорочення матки під час менструації.

Ймовірність первинної дисменореї підвищує сімейний анамнез, куріння та рясні менструації.

При цій дисменореї біль можливо зменшити, з роками він може послабитися або ж взагалі зникнути.

Уляна Супрун “Ефективними є нестероїдні протизапальні препарати (НСПЗ), які заважають утворенню простагландинів (ацетилсаліцилова кислота, ібупрофен, мефенамінова кислота) та знеболювальні (парацетамол). Ці ліки доступні, безрецептурні, але неідеальні через побічні ефекти. Їх не можна приймати людям з хворими нирками, печінкою, шлунком”.

Лікар також може запропонувати комплексні гормональні контрацептиви та гормональну терапію в низьких дозах.

Зменшити частково біль або позбутися його під час менструацій допоможуть тепла грілка, гарячий душ чи сауна.

2. Вторинна дисменорея

Дисменорею вважають первинною, поки не доведено протилежне, тобто не знайдене порушення в малому тазу.

Вона виникає у 10% жінок з болісними менструаціями після 25-30 років або принаймні після початку статевого життя.

Вторинна дисменорея – причини виникнення ендометріоз,

аденоміоз,

фіброми в матці,

запалення органів малого таза,

поліпи в кишківнику,

лейоміосаркома матки,

ектопічна (позаматкова) вагітність,

стеноз (звуження) цервікального каналу.

При вторинній дисменореї виникають болі під час сексу та дефекації (дискінезія). Вторинна дисменорея не збігається повністю з менструацією, а частково перекривається. При цьому нудоти, слабкості, як при первинній, може не бути.

Якщо з кожним разом менструації стають більш болісними та НСПЗ чи контрацептиви не допомагають, то потрібно звернутися до лікаря. Причини болю слід усувати.

Якщо ж біль виникла після початку статевого життя і є скарги на сильний менструальний біль – варто обстежити таз та зробити УЗД. У 80% випадках виникає через ендометріоз — основну причину вторинної дисменореї.

Запальні процеси в малому тазу, викликані інфекцією, діагностують за проявами та лабораторними тестами.

Уляна Супрун “Вторинну дисменорею лікують відповідно до виявленої причини: пероральними комбінованими контрацептивами чи іншими формами гормональних контрацептивів, операційними втручаннями, антибіотиками в разі інфекції, і в особливо важких випадках — видаленням матки”.

Вчасне звернення до лікаря врятує не лише тиждень повноцінного життя щомісяця, а й фертильність чи життя.

Як зменшити біль під час місячних при первинній дисменореї

1. Їжте багато горіхів та риби – вони містять омега-3 жирні кислоти стануть “траплятися” в тілі трохи частіше, а простагландини з арахідонової жирної кислоти будуть утворюватися рідше.

2. Зменшіть споживання солодощів під час менструацій.

3. Ключовими нутрієнтами для запобігання болю є вітаміни В1, Д, Е, кальцій та магній

4. Пийте достатньо води.

5. Відмовтеся від кави або зменште споживання кофеїну до 300 мг на день.

6. Не відмовляйтеся від фізичної активності.

7. Займайтеся сексом та мастурбуйте. Під час оргазму виділяються ендорфіни — нейромедіатори задоволення та знеболення. Крім цього, ендорфін бета може утворюватися в матці, і ставати на заваді синтезу простагландинів. Секс має бути захищеним презервативом.

8. Народіть дитину. Кілька вагітностей і пологів можуть полегшувати перебіг менструацій, але це працює не назавжди.

Якщо у вас болісні місячні – то варто звернутися до лікаря, який призначить додаткові аналізи та схему лікування.

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