Супрун розповіла, як правильно робити планку

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Як правильно робити планку
Як правильно робити планку / runnersworld.com

Планка – це дуже ефективна вправа на зміцнення рук, пресу, спини. Її можна виконувати будь-де, але важливо робити це правильно.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун пояснює: планка — це група вправ, під час яких ми тримаємо голову-спину-сідниці-ноги на одному рівні, а самі спираємося на руки і пальці ніг.

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Тіло, наче дощечка, знаходиться в одній площині.

Чим корисна планка

• Вона найкраще зміцнює прес, особливо у скручуванні.
• Планка тренує баланс, а також наш мозочок — відділ мозку, який відповідає за рухи.
• Ця вправа зміцнює м’язи рук, спини, сідниць, ніг та пресу. Щоб тримати планку, слід напружити низку м’язів, які ви б не залучили під час бігу чи присідань, наприклад.
• Вона зменшує біль у спині, зміцнюючи їх при цьому. Коли ми мало рухаємося, то маємо кволі м’язи, а це одна з причин болю в спині.
• Особливо корисною буде планка для тих, хто сидить за комп’ютером, адже вона допоможе вирівняти шию.
• Планка покращує витривалість і гнучкість суглобів.
• Вагітним можна теж робити планку, щоб зміцнити м’язи та зменшити біль в попереку.

Супрун радить робити щодня до 10 планок
Супрун радить робити щодня до 10 планок

Щодня потрібно робити до десяти планок. Супрун радить триматися у планці якомога довше.

Як робити планку правильно

1. Не прогинайтеся в попереку. Ваше тіло має виглядати як пряма лінія.

2. Протягом виконання вправи, тіло має бути напружене, особливо сідниці та живіт.

3. Не піднімайте голову, просто дивіться перед собою в підлогу.

4. Переконайтеся, що лікті знаходяться прямо під плечима. В ліктьовому суглобі має зберігатися прямий кут.

5. Якщо вам важко втриматися в класичній планці — починайте з легшого варіанту: з колінами на підлозі.

6. Намагайтеся робити планки біля дзеркала — так ви можете переконатися, що дійсно тримаєте тулуб, сідниці і голову на одному рівні.

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Теги: Спорт Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Уляна Супрун
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