Супрун розповіла, як вберегтися від депресії

Депресія – це серйозне захворювання, яке щороку 300 мільйонів людей, а кожна шоста людина хоча б раз у житті переживала депресивний епізод.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун інформує, що депресивні періоди бувають при біполярному порушенні (період гіпоманії).

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Стан, подібний до депресії, супроводжує передменструальне дисфоричне порушення. Деякі люди, особливо в північних широтах, страждають на сезонне афективне порушення.

Депресія – що це? Це захворювання, яке характеризується постійним станом смутку і печалі. Під час цього захворювання людина втрачає інтерес до будь-якої роботи, яка зазвичай приносила задоволення, а також нездатність робити повсякденні справи. Варто наголосити на слові "постійний" (не менше двох тижнів). Оскільки просто поганий настрій один раз на місяць з вагомою чи без на то причиною не можна одразу називати депресією.

Як можна запобігти депресії

ВООЗ радить такі запобіжні заходи, щоб запобігти депресії.

Лікувати хронічні хвороби, принаймні, не давати їм погіршуватися. Депресія може бути наслідком серцево-судинних хвороб, артриту чи діабету.

Займатися фізичними навантаженнями та залучати людей старшого віку до тренувань.

Бути обізнаними щодо депресії, вміти її розпізнати у себе чи близьких.

Вчити дітей і підлітків позитивному мисленню.

Працювати з "групами ризику" і вчити їх справлятися з депресією.

Включити заходи із запобігання та виявлення депресії в лікувальні програми.

Також працівникам радять пильнувати психічне здоров’я співробітників та боротися зі стигматизацією ментальних розладів. Люди не повинні боятися розповісти про свій стан. і знайти допомогу, а не почути перелічені міфи про депресію і відчути сором.

Лікар Уляна Супрун “Низка джерел закликає дотримуватися раціону, що запобігає депресії. Для цього слід уникати продуктів, які пов’язують або з депресією, або з хронічними хворобами: цукрів, процесованого м’яса, трансжирів. Натомість більше споживати їжу рослинного походження, особливо ягоди, бобові і цільні злаки та рибу”.

Ще однією ланкою, що пов’язує раціон і депресію, є мікробіота кишківника. Здорова мікрофлора може покращити стан людей із тривожними і депресивними розладами.

Щоб покращити кишкову мікробіоту необхідно дотримуватися здорового харчування, яке багате на клітковину.

Депресія – симптоми постійний тривожний, пригнічений чи спустошений стан,

дратівливість,

почуття провини,

почуття нікчемності,

безнадія,

втрата інтересу до колись улюблених занять,

втомлюваність і відсутність сил,

уповільнені рухи чи мова,

або навпаки – неспокій, нервова непосидючість,

складність у прийнятті рішень,

погана концентрація уваги,

забудькуватість,

зміна харчової поведінки (переїдання чи відмова від їжі),

проблеми зі сном (безсоння, ранні підйоми, нездатність встати вранці), небажання виходити з дому,

болі в різних частинах тіла та суїцидальні думки.

При перших симптомах депресії зверніться до сімейного лікаря. Він повинен перевірити, чи симптоми депресії не пов’язані з порушенням роботи щитоподібної системи, чи немає супутніх хронічних хвороб чи анемії, і направити за потреби до фахівців, що надають спеціалізовану медичну допомогу та/чи психотерапевта.

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