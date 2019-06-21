Супрун розповіла, як вберегтися від депресії
Депресія – це серйозне захворювання, яке щороку 300 мільйонів людей, а кожна шоста людина хоча б раз у житті переживала депресивний епізод.
В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун інформує, що депресивні періоди бувають при біполярному порушенні (період гіпоманії).
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Стан, подібний до депресії, супроводжує передменструальне дисфоричне порушення. Деякі люди, особливо в північних широтах, страждають на сезонне афективне порушення.
Це захворювання, яке характеризується постійним станом смутку і печалі. Під час цього захворювання людина втрачає інтерес до будь-якої роботи, яка зазвичай приносила задоволення, а також нездатність робити повсякденні справи. Варто наголосити на слові "постійний" (не менше двох тижнів). Оскільки просто поганий настрій один раз на місяць з вагомою чи без на то причиною не можна одразу називати депресією.
Як можна запобігти депресії
ВООЗ радить такі запобіжні заходи, щоб запобігти депресії.
- Лікувати хронічні хвороби, принаймні, не давати їм погіршуватися. Депресія може бути наслідком серцево-судинних хвороб, артриту чи діабету.
- Займатися фізичними навантаженнями та залучати людей старшого віку до тренувань.
- Бути обізнаними щодо депресії, вміти її розпізнати у себе чи близьких.
- Вчити дітей і підлітків позитивному мисленню.
- Працювати з "групами ризику" і вчити їх справлятися з депресією.
- Включити заходи із запобігання та виявлення депресії в лікувальні програми.
Також працівникам радять пильнувати психічне здоров’я співробітників та боротися зі стигматизацією ментальних розладів. Люди не повинні боятися розповісти про свій стан. і знайти допомогу, а не почути перелічені міфи про депресію і відчути сором.
Ще однією ланкою, що пов’язує раціон і депресію, є мікробіота кишківника. Здорова мікрофлора може покращити стан людей із тривожними і депресивними розладами.
Щоб покращити кишкову мікробіоту необхідно дотримуватися здорового харчування, яке багате на клітковину.
- постійний тривожний, пригнічений чи спустошений стан,
- дратівливість,
- почуття провини,
- почуття нікчемності,
- безнадія,
- втрата інтересу до колись улюблених занять,
- втомлюваність і відсутність сил,
- уповільнені рухи чи мова,
- або навпаки – неспокій, нервова непосидючість,
- складність у прийнятті рішень,
- погана концентрація уваги,
- забудькуватість,
- зміна харчової поведінки (переїдання чи відмова від їжі),
- проблеми зі сном (безсоння, ранні підйоми, нездатність встати вранці), небажання виходити з дому,
- болі в різних частинах тіла та суїцидальні думки.
При перших симптомах депресії зверніться до сімейного лікаря. Він повинен перевірити, чи симптоми депресії не пов’язані з порушенням роботи щитоподібної системи, чи немає супутніх хронічних хвороб чи анемії, і направити за потреби до фахівців, що надають спеціалізовану медичну допомогу та/чи психотерапевта.
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