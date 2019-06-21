Супрун розповіла, як вберегтися від депресії

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Супрун розповіла, як вберегтися від депресії
Супрун розповіла, як вберегтися від депресії / unsplash.com

Депресія – це серйозне захворювання, яке щороку 300 мільйонів людей, а кожна шоста людина хоча б раз у житті переживала депресивний епізод.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун інформує, що депресивні періоди бувають при біполярному порушенні (період гіпоманії).

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Стан, подібний до депресії, супроводжує передменструальне дисфоричне порушення. Деякі люди, особливо в північних широтах, страждають на сезонне афективне порушення.

 
Депресія – що це?

Це захворювання, яке характеризується постійним станом смутку і печалі. Під час цього захворювання людина втрачає інтерес до будь-якої роботи, яка зазвичай приносила задоволення, а також нездатність робити повсякденні справи. Варто наголосити на слові "постійний" (не менше двох тижнів). Оскільки просто поганий настрій один раз на місяць з вагомою чи без на то причиною не можна одразу називати депресією.

Як можна запобігти депресії

ВООЗ радить такі запобіжні заходи, щоб запобігти депресії.

  • Лікувати хронічні хвороби, принаймні, не давати їм погіршуватися. Депресія може бути наслідком серцево-судинних хвороб, артриту чи діабету.
  • Займатися фізичними навантаженнями та залучати людей старшого віку до тренувань.
  • Бути обізнаними щодо депресії, вміти її розпізнати у себе чи близьких.
  • Вчити дітей і підлітків позитивному мисленню.
  • Працювати з "групами ризику" і вчити їх справлятися з депресією.
  • Включити заходи із запобігання та виявлення депресії в лікувальні програми.

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Також працівникам радять пильнувати психічне здоров’я співробітників та боротися зі стигматизацією ментальних розладів. Люди не повинні боятися розповісти про свій стан. і знайти допомогу, а не почути перелічені міфи про депресію і відчути сором.

 
Лікар Уляна Супрун
“Низка джерел закликає дотримуватися раціону, що запобігає депресії. Для цього слід уникати продуктів, які пов’язують або з депресією, або з хронічними хворобами: цукрів, процесованого м’яса, трансжирів. Натомість більше споживати їжу рослинного походження, особливо ягоди, бобові і цільні злаки та рибу”.

Ще однією ланкою, що пов’язує раціон і депресію, є мікробіота кишківника. Здорова мікрофлора може покращити стан людей із тривожними і депресивними розладами.

Щоб покращити кишкову мікробіоту необхідно дотримуватися здорового харчування, яке багате на клітковину.

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Депресія симптоми
  • постійний тривожний, пригнічений чи спустошений стан,
  • дратівливість,
  • почуття провини,
  • почуття нікчемності,
  • безнадія,
  • втрата інтересу до колись улюблених занять,
  • втомлюваність і відсутність сил,
  • уповільнені рухи чи мова,
  • або навпаки – неспокій, нервова непосидючість,
  • складність у прийнятті рішень,
  • погана концентрація уваги,
  • забудькуватість,
  • зміна харчової поведінки (переїдання чи відмова від їжі),
  • проблеми зі сном (безсоння, ранні підйоми, нездатність встати вранці), небажання виходити з дому,
  • болі в різних частинах тіла та суїцидальні думки.

При перших симптомах депресії зверніться до сімейного лікаря. Він повинен перевірити, чи симптоми депресії не пов’язані з порушенням роботи щитоподібної системи, чи немає супутніх хронічних хвороб чи анемії, і направити за потреби до фахівців, що надають спеціалізовану медичну допомогу та/чи психотерапевта.

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Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я Депресія Уляна Супрун
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