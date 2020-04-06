Супрун розповіла, як захистити шкіру рук в умовах посиленої гігієни

Постійне миття рук і знезараження антисептиками може спровокувати проблеми зі шкірою. Це не привід припиняти гігієну рук, але привід ознайомитися із порадами щодо догляду за шкірою під час інтенсивного миття і знезараження рук.

Про те, чому виникає контактний дерматит через часте миття рук чи використання антисептиків, а головне, як доглядати за шкірою рук в таких умовах, розповіла Уляна Супрун.

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Чому псується шкіра?

Дезінфектанти на основі спирту чи хлоргексидину рідко викликають алергію чи дерматит за умови, що вони не містять ароматизаторів чи барвників. Однак, санітайзери на основі спирту денатурують білки, на які потрапляють, тому гинуть і вірусні оболонки, а долоні стають жорсткими.

Крім цього, спиртові антисептики або часте миття милом позбавляють шкіру ліпідів – жирів, зокрема, керамідів, через що шкіра стає сухою.

Позбавлена захисного шару з жирів і міцно з’єднаних між собою клітин шкіра ще зазнає пошкоджень мийними засобами і дезінфектантами. Змінюється і склад шкірної мікрофлори, там частіше з'являються умовно-патогенні стафілококи та грам-негативні бактерії.

Що концентрованіший спирт в антисептику, то сильніше сушиться шкіра. А ізопропанол сушить сильніше, за етанол. Та не забувайте, що антисептик, в якому спирту менш як 60%, не дієвий, тобто мити руки, наприклад, горілкою не підійде.



Антисептик повинен містити 60% спирту/Фото:Unsplash

Чому виникає дерматит

Дерматит викликають, зазвичай, не етанол й ізопропанол, а інші знезаражувальні речовини, як-от йодофори, хлоргексидин, тріклозан. Втім, в разі вірусної загрози вони недієві. Це прикро, але в цьому разі можна хоча б одразу збагнути, що викликало червоні цятки і свербіж шкіри.

Іншими сполуками, що викликають алергію чи дерматит, можуть бути ароматизатори, бензиловий, стеариловий та ізостеариловий спирт, мірістиловий спирт, феноксиетанол, парабени та безалконій хлорид.

Якщо у вас виникла алергія чи дерматит за останні тижні, то це, ймовірно, не через антисептик, а через інші засоби догляду за руками чи навпаки їхню відсутність.

Додатковими чинниками, які псують руки за умов підвищеної гігієни, це надто гаряча вода, безводненість шкіри, погана якість паперових рушників та недостатнє зволоження шкіри рук кремами.

Що робити, аби під час пандемії зберегти здоров'я шкіри рук

Є три стратегії, що доповнюють одна одну:

підібрати знезаражувач, що не викликає алергії/дерматиту; мити, знезаражувати і витирати руки за всіма правилами; користуватися засобами по догляду за шкірою.

Антисептик має бути на основі спирту, можливо, мати гліцерин для пом'якшення шкіри, і більше нічого може не містити додатково.

Мийте руки щонайменше 20-30 секунд в теплій, а не гарячій воді, і не беріть надто багато рідкого мила — воно має добре змитися, не лишивши руки слизькими. Твердим милом користуватися цілком можна. Якщо ви помили руки з милом, то обробляти їх в спиртом додатково не потрібно.



Найкраще мити руки з милом в теплій, не гарячій воді/Фото:Unsplash

Майте власний рушник, щоразу витирайте ним руки насухо після миття. Звісно, під час карантину люди миють руки переважно вдома і користуються, ясна річ, власними рушниками. Але поза домом, краще витирати руки паперовими серветками, якщо немає свого рушника.

Повітряних сушарок краще уникати, бо вони також можуть бути джерелами бактеріального чи вірусного забруднення і ще сильнішої втрати вологи шкірою.

Ходити з мокрими руками — шкідливо, адже вони обвітрюються, навіть коли немає загрози заразитися вірусом. У вітряні весняні дні можете далі носити трикотажні рукавиці — вони врятують руки від обвітрювання. Головне — не торкатися руками в рукавичках обличчя і регулярно їх прати.

Обов'язково користуйтеся кремами, лосьйонами чи навіть живильними масками для рук. Це стосується всіх: і жінок, і чоловіків. Можна наносити засіб з догляду за руками щоразу після миття і перед сном.

Не забувайте зволожувати шкіру рук/Фото: Pixabay

Для кращого живлення можна нанести рясний шар крему, надягнути бавовняні чи лляні рукавиці, і так спати. Для дуже сухих рук радять використовувати вазелін — він створить захисний шар і запобігатиме втраті вологи шкірою. Ще одним дієвим засобом підтримки шкіри є зволоження повітря.

Суха шкіра не має ставати приводом припиняти ретельно мити чи обробляти руки антисептиком. Сьогодні дотримання належної гігієни рук — це один з найдієвіших способів вберегтися від збудників небезпечних хвороб!

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