Супрун розповіла, як зміниться екстрена медична допомога в Україні

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Екстрена медична допомога в Україні: які зміни відбудуться
Екстрена медична допомога в Україні: які зміни відбудуться / Радіо Свобода

Міністерство охорони здоров'я України розпочало етап перебудови екстреної медичної допомоги. 22 травня уряд ухвалив нову концепцію, яка суттєво відрізняється від попередньої.

Які зміни тепер чекають на українців щодо екстреної медичної допомоги на найближчі п'ять років – розповіла виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

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За словами Супрун, ці зміни мають покращити якість та доступність екстреної допомоги та підвищити престижність роботи працівників цієї сфери, зокрема і забезпечити їм гідну оплату праці.

Також Супрун анонсувала, що у всіх регіонах України запрацюють сучасні диспетчерські служби, які згодом будуть об’єднані єдиною електронною системою по всій країні.

Які зміни відбудуться у екстреній медичній допомозі

• Працівники екстреної медичної допомоги отримають нове обладнання та автомобілі.

• Оновиться алгоритм диспетчеризації – автомобіль екстреної допомоги, який знаходиться найближче, виїжджатиме протягом хвилини після виклику.

• Створиться нова IT-інфраструктура, яка матиме доступ до інформації про стан кожного виклику в будь-який момент.

• Буде гідна оплата праці працівникам екстреної медичної допомоги.

• З'являться нові моделі освітніх заходів для працівників екстреної медичної допомоги.

• Оновлять обов’язкові протоколи командних дій бригад та створяться протоколи диспетчерів.

• Перебудують приймальні відділення в лікарнях.

• Збільшать доступність першої допомоги, зокрема, розбудують мережу перших реагувальників.

У Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та Києві передбачено закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту; оснащення для навчально-тренувальних відділів центрів екстреної медичної допомоги та апаратно-програмного комплексу диспетчерських служб.

Зазначимо, що на реалізацію цих заходів у Держбюджеті передбачено майже мільярд – 922,5 мільйонів гривень.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікування Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Медична реформа
Джерело: 24 канал
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