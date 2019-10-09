Супрун розповіла, за яких умов можна займатись сексом під час вагітності

Займатись сексом під час вагітності не лише можна, а й варто. Часто у вагітних жінок підвищується лібідо, якщо дотримуватись кількох умов – секс принесе задоволення обом партнерам.

Уляна Супрун спростувала міф, що займатися сексом під час вагітності не можна.

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За яких умов вагітним можна займатись сексом

На всіх термінах вагітності можна і навіть треба займатися вагінальним сексом, якщо:

У вас немає протипоказань.

Протипоказаннями можуть бути проблеми із шийкою матки (цервікальна недостатність), високий ризик викидню чи передчасних пологів. Багатоплідна вагітність. Просто низьке розташування плаценти в матці чи наявність гематоми.

Передчасні пологи в анамнезі. Вагінальні кровотечі та підтікання навколоплідних вод.

Ви обоє цього хочете.

Під час вагітності в багатьох жінок підвищується лібідо і чуттєвість, але якщо цього не сталося — все гаразд. Пам’ятайте про взаємну активну згоду.

Поза комфортна.

Може заважати не лише животик. Збільшуються і стають дуже чутливими груди, тому може бути боляче в положенні чоловік зверху. Глибокі проникнення можуть бути болісними, тому варто бути уважними до сигналів партнерки.



Ви не зашкодите дитині під час сексу

Як секс під час вагітності впливає на плід

Ембріон захищений амніотичною рідиною, маткою, слизовим корком у цервікальному каналі, тому проникнення під час сексу йому не зашкодить. Навіть скорочення матки під час оргазму не можуть викликати передчасні пологи.

Під час вагітності потрібно бути особливо пильними із захворюваннями, що передаються статевим шляхом.

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Вагітність не означає, що можна забути про контрацепцію. Відмовитися від презерватива можна в тому разі, якщо ви обоє не маєте жодної активної хвороби, як-от прояв генітального герпесу, і точно підтримуєте моногамні стосунки.

Якщо хтось із партнерів має хворобу, що передається статевим шляхом, є сумніви щодо вірності чи стосунки відкриті – презерватив обов’язковий.

Пам’ятайте, також, про те, що і оральний, і анальний секс можуть призвести до зараження, а щоб цього не сталося, користуйтеся спеціальними серветками.